«Богдан» снизил производство автомобилей почти вдвое

Один из крупнейших украинских производителей автомобилей - корпорация «Богдан» - по итогам 2013 года снизила объемы производства автомобилей всех видов на 99% по сравнению с 2012 годом - до 6,773 тыс. единиц, сообщил УНИАН пресс-секретарь корпорации Сергей Красуля.

«Надо учитывать, что с декабря 2012 года и практически весь первый квартал 2013 года заводы стояли. И только после введения спецпошлин производство возобновилось», - сказал он.

Он также добавил, что с осени 2013 года завод в Черкассах был переведен в режим подготовки производства новых авто, которое стартовало в первой декаде декабря.

Таким образом, по итогам 2013 года объемы производства легковых автомобилей заводами автокорпорации «Богдан» сократились в 2 раза - до 5,958 тыс. единиц, коммерческих автомобилей - в 3 раза - до 284 единиц. Производство автобусов в 2013 году увеличилось на 14 единиц - до 545 штук.

Вместе с тем, в декабре 2013 года «Богдан» произвел 388 единиц всех видов автомобилей. При этом легковых автомобилей - 222 единицы, коммерческих - 78 единиц, автобусов - 88 единиц.

Как сообщал УНИАН, один из крупнейших автопроизводителей Украины - корпорация «Богдан» - 7 декабря 2013 года на заводе в Черкассах запустила линию по производству легковых автомобилей JAC, начав их серийное производство.

Справка УНИАН. Корпорация «Богдан» создана в феврале 2005 года с целью реализации инвестиционных проектов, направленных на создание в Украине мощностей по производству транспортных средств всех типов. С конца 2008 года корпорацию контролирует менеджмент «Богдана» и группа украинских банков.

В настоящее время корпорация имеет два современных завода: по производству легковых автомобилей в Черкассах мощностью 120-150 тыс. автомобилей (выпускает автомобили Lada и Hyundai, а также автомобили под собственным брендом) и по выпуску автобусов и троллейбусов в Луцке мощностью 6 тыс. штук.

Корпорация «Богдан» в 2012 году снизила объемы производства автомобилей всех видов на 36% по сравнению с 2011 годом - до 13,5 тыс. единиц.