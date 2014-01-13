BMW показала рекордную выручку в 2013 году

В ушедшем году немецкая компания BMW смогла реализовать 1,96 млн автомобилей, что на 6,4% больше, чем в 2012 г. Компании принадлежат 3 бренда: BMW, Mini и Rolls-Royce. Продажи только одного бренда - BMW - подросли на 7,5% до 1,65 млн машин, сообщают Вести.ru.

"На многих рынках сохраняется сложная ситуация. Однако мы считаем, что наступивший год станет для нас удачным. Мы намерены увеличить объем продаж и поставить новый рекорд в 2014 г.", - считает Ян Робертсон, директор по маркетингу BMW.

Хуже всего дела обстроят на европейском рынке: там продажи снизились на 0,7% до 858,99 тыс. автомобилей. Лучше других чувствуют себя азиатские рынки: объем реализации в КНР подскочил за прошлый год на 20%, а в Южной Корее - на 18%.

По данным агентства Bloomberg, ближайший конкурент BMW - Audi - сообщил о росте продаж в 8,3% в прошлом году до рекордных для производителя 1,58 млн авто. Рост спроса обусловлен обновленной А3 и растущим предложением кроссоверов от этой компании. Mercedes-Веnz, уступившая лидерство в сегменте мировых премиальных продаж BMW еще в 2005 г., смогла реализовать в 2013 г. 1,46 млн машин, показав рост в 11%.