В Греции впервые за несколько лет начали расти продажи новых машин

Продажи новых автомобилей в Греции и их ввоз из-за рубежа начали расти впервые за несколько лет, свидетельствуют данные греческой статической службы Elstat - за 2013 год продажи выросли на 1,2%, а за декабрь - на 7,8% в годовом выражении. Одновременно десятки тысяч греков снимают автомобили с учета, чтобы не платить налоги, передает РИА Новости.

Продажи новых автомобилей, как правило, отражают ситуацию в экономике. В 2013 году было продано в Греции и ввезено из-за границы 78,63 тысячи новых автомобилей, а в 2012 году - 77,675 тысячи.

Продажи выросли впервые за последние несколько лет. В 2012 году они упали на 38,5% по сравнению с 2011 годом - тогда в Греции было продано 126,372 тысячи новых автомобилей, а в 2010 году - 183,877 тысячи. До кризиса в 2007 году в стране было продано 280 тысяч машин, а в среднем в докризисный период 2004-2009 годов ежегодные продажи составляли по 250 тысяч автомобилей.

В декабре 2013 года в Греции было продано и ввезено из-за границы 5,327 тысячи автомобилей. Таким образом, рост к декабрю 2012 года составил 7,8%. Годом ранее декабрьские продажи упали на 29,6% (4,859 тысячи машин).

Вместе с тем на 8,7% упали за год продажи новых мотоциклов с объемом двигателя больше 50 кубических сантиметров - до 30,742 тысячи штук с 33,687 тысячи, сообщает Elstat.

Одновременно в 2013 году 70 тысяч греков отказались от использования машин и сдали номера в налоговую инспекцию, чтобы не платить ежегодный налог - неиспользуемый автомобиль со снятыми номерами государство налогами не облагает, сообщила газета "Вима". За четыре последних года номера сдали 200 тысяч владельцев легковых автомобилей. Всего в Греции выдано 767 тысяч номеров для частных легковых машин, сообщает издание.

По подсчетам газеты, содержание легкового автомобиля обходится в среднем от 2,7 тысячи до 3,4 тысячи евро в год. В эту сумму входят дорожный налог - в среднем 200 евро, ежегодная обязательная страховка - около 500 евро, бензин - 1,5-2 тысячи евро, техническое обслуживание - от 200 до 400 евро, сборы за дороги - около 300 евро. Из этой суммы государство получает не менее одной трети - от 800 до 1,065 тысячи евро.

В Греции с населением 10,8 миллиона человек зарегистрировано 5,5 миллиона легковых и грузовых автомобилей, мотоциклов, специальной автотехники, от которых министерство финансов в этом году рассчитывает получить 1,081 миллиарда евро транспортного налога.

Однако 95 тысяч автовладельцев еще не заплатили дорожный налог за 2013 год, а порядка 200 тысяч человек - за 2014 год, хотя должны были сделать это до 31 декабря 2013 года.

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