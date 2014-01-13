КрАСЗ за год увеличил производство автомобилей почти в три раза

Производственное объединение "Кременчугский автосборочный завод" ("КрАСЗ", Полтавская обл.) в 2013 году, по сравнению с 2012 годом, увеличило производство автомобилей в 2,7 раза, или на 5769 единиц – до 9049 единиц.

Об этом сказано в сообщении предприятия, переданном в горисполком Кременчуга.

На предприятии также напомнили, что группа компаний АИС в мае возобновила крупноузловую сборку китайских автомобилей Geely на Кременчугском автосборочном заводе в связи с введением в Украине ввозных пошлин на легковые автомобили, под действие которых подпадают и Geely.

Справка УНИАН. Кременчугский автосборочный завод был основан в 1995 г.

Предприятие специализируется на крупноузловой сборке автомобилей, выполнении предпродажной подготовки, гарантийного и постгарантийного обслуживания автомобилей. Предприятие входит в группу компаний "АИС".

Группа компаний «АИС» была основана двумя харьковскими бизнесменами – Василием Поляковым и Дмитрием Святашем в 1992 году. Основной вид деятельности – продажа новых легковых, коммерческих, грузовых автомобилей, спецтехники и автобусов.