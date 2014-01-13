Крюковский вагонзавод сократил выпуск грузовых вагонов на 48%

Крюковский вагоностроительный завод (КВСЗ, Кременчуг, Полтавской обл.) в 2013 году уменьшил выпуск грузовых вагонов на 48,3%, или на 5689 шт. по сравнению с 2012 годом - до 5316 шт.

Об этом сказано в сообщении пресс-службы предприятия.

Согласно сообщению, за отчетный период предприятие увеличило выпуск пассажирских вагонов на 7,2% - до 74 штук, против 69, выпущенных в 2012 году.

Напомним, Россия в сентябре 2013 года приостановила для Крюковского вагоностроительного завода действие сертификата на грузовые вагоны, в октябре частично возобновила действие некоторых сертификатов, а в декабре полностью возобновила для завода действие сертификатов на грузовые вагоны.

Справка УНИАН. ПАО «Крюковский вагоностроительный завод» выпускает грузовые (вагоны-платформы, цистерны, вагоны бункерного типа, полувагоны) и пассажирские вагоны, вагоны метро, запасные части и тележки для грузовых вагонов, колесные пары, запчасти для вагонов метро и эскалаторов, контейнеры, дорожную технику. Производство пассажирских вагонов на заводе осуществляется по заказу «Укрзализныци». Продукция завода поставляется более чем в 20 стран мира. Завод является единственным в СНГ предприятием, имеющим налаженное и действующее производство двух видов вагонов - пассажирских и грузовых.

Крюковский вагоностроительный завод в 2012 году увеличил выпуск грузовых вагонов на 2,4%-до 11005 шт., а пассажирских — в 2,5 раза — до 69 шт.