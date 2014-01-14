Производство автомобилей в Украине за год сократилось на 34%

Производство автомобилей в Украине по итогам 2013 года сократилось по сравнению с предыдущим годом на 33,9% - до 50,449 тыс. штук, сообщила УНИАН пресс-служба ассоциации автопроизводителей Украины «УкрАвтоПром».

В частности, производство легковых автомобилей по итогам 2013 года сократилось на 34,3% - до 45,758 тыс. штук, производство коммерческих автомобилей сократилось на 29,6% - до 2,212 тыс. штук, производство автобусов также сократилось на 29,4% - до 2,479 тыс. штук.

Как сообщает пресс-служба, в декабре 2013 года в Украине было произведено 6,386 тыс. автотранспортных средств, что на 75,4% больше, чем в декабре 2012 года. Производство легковых автомобилей в декабре 2013 года составило 5,64 тыс. штук - на 84% больше, чем в декабре 2012 года.

Результат автобусного производства декабря 2013 года зафиксирован на отметке 365 единиц, что на 23,7% больше, чем в декабре предыдущего года.

Лидером по производству легковых автомобилей по итогам 2013 года стал «ЗАЗ» - 19,257 тыс. штук, далее следует завод «Еврокар» - 11,494 тыс. штук, на третьем месте Кременчугский автосборочный завод (КрАСЗ) - 9,049 тыс. штук.

В сегменте коммерческих автомобилей лидером производства 2013 года стал «АвтоКрАЗ» - 900 единиц, на втором месте «ЗАЗ» - 747 единиц, на третьем месте корпорация «Богдан» с результатом 284 единицы.

Лидером по производству автобусов по итогам 2013 года стала корпорация «Эталон» - 700 единиц, далее следует корпорация «Богдан» - 496 единиц, на третьем месте «Черкасский автобус» - 389 единиц.

Как сообщал УНИАН, производство автомобилей в Украине в январе-ноябре 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года сократилось на 40% - до 44,062 тыс. штук.

Производство автомобилей в Украине в 2012 году сократилось на 27% по сравнению с 2011 годом и составило 76,281 тыс. штук.

Справка УНИАН. Крупнейшими производителями легковых автомобилей и автобусов в Украине являются корпорация «УкрАВТО» (Запорожский автомобилестроительный завод), корпорация «Богдан», «Еврокар», корпорация «АИС» («КрАСЗ»), корпорация «Эталон» (Черниговский автозавод и Бориспольский автозавод).