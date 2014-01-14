Рост промпроизводства в еврозоне оказался лучше прогнозов

Объем промышленного производства в еврозоне в ноябре вырос на 1,8% в месячном исчислении и на 3% - в годовом, сообщило европейское статистическое агентство Евростат.

Данные оказались лучше прогноза аналитиков, опрошенных агентством Рейтер, ожидавших роста производства на 1,4% и в месячном, и в годовом выражении, передает Прайм.

Промпроизводство в 28 странах ЕС в ноябре возросло на 1,5% в месячном исчислении и на 3% - в годовом.

Объем производства товаров длительного пользования в ноябре в месячном исчислении увеличился на 2,2% в еврозоне и на 1,5% в ЕС. Объем производства товаров краткосрочного пользования в еврозоне вырос на 1,4% по сравнению с октябрем, в целом по Евросоюзу - на 0,9%.

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Производство в топливно-энергетическом комплексе в еврозоне возросло на 1,8%, в ЕС - на 1,2%. Производство промежуточных товаров возросло на 1% и 0,8% соответственно.

Наибольшего роста промпроизводства в ноябре добились Ирландия (+11,7%), Швеция (+6,4%) и Мальта (+3,8%). Максимальный спад был зафиксирован в Литве (-3,5%), Дании (-3,0%) и Греции (-2,2%).