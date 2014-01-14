Правительство предоставит госгарантии для сельхозмашиностроения

Кабинет министров на законодательном уровне намерен урегулировать механизм и условия предоставления госгарантий предприятиям негосударственного сектора экономики для выполнения Государственной программы активизации развития экономики на 2013-2014 годы в части реализации инвестиционных проектов по развитию машиностроения для АПК.

Как сообщается на сайте правительства, премьер-министр Николай Азаров поручил Министерству финансов, Министерству экономического развития и торговли и Министерству доходов и сборов подготовить предложения по урегулированию этих вопросов в течение месяца.

Также ответственные министерства должны подготовить правительственное решение об установлении степени локализации производства зерноуборочных комбайнов «Скиф-Тукано-440» на НПЦ «Херсонский машиностроительный завод».

“Это будет способствовать развитию отечественного комбайностроения и обеспечит эффективное производство товарного зерна за счет обновления технического парка зерноуборочными комбайнами «Скиф-Тукано-440» и «Скиф», производительностью 9-12 кг/сек. Реализация проекта потребует финансирования в сумме 223,8 млн грн. По состоянию на 10 января 2014 года профинансировано 73,8 млн грн”, - отмечают в пресс-службе правительства.

Как сообщал УНИАН, на сегодняшний день изготовлено 4 зерноуборочных комбайна «Скиф-Тукано-440» (стоимостью 2050 тыс. грн за единицу), которые проходят испытания и сертификацию.

Всего до 2018 года запланировано выпустить 7 688 зерноуборочных комбайнов.

В августе 2013 г. в правительстве заявляли о возможности предоставления госгарантий единственному в Украине производителю сложной сельскохозяйственной техники «Херсонскому машиностроительному заводу», который совместно с немецкой компанией CLAAS начал выпуск современных комбайнов.