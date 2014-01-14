«Алчевсккокс» намерен получить у кипрской Margit Holding кредит на 400 млн долл.

Акционеры одного из крупнейших предприятий Украины по производству кокса и химической продукции «Алчевский коксохимический завод», входящего в состав корпорации «Индустриальный союз Донбасса», намерены на внеочередном собрании 31 января 2014 года утвердить решение о получении кредита от компании Margit Holding Limited (Кипр) в размере 400 млн долл.

Об этом предприятие сообщило в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Также сообщается, что кредитный договор между «Алчевсккокс» и Margit Holding был подписан 28 ноября 2013 года.

Как сообщал УНИАН, Margit Holding Limited в декабре 2013 года предоставила Алчевскому металлургическому комбинату, входящему в состав корпорации «Индустриальный союз Донбасса», очередной транш кредита в размере 650,1 млн долл., и увеличила размер кредитной линии до 2,054 млрд долл. с 1,5 млрд долл. ранее.

Также Margit Holding предоставила оператору газотурбинной электростанции на Алчевском металлургическом комбинате - компании «Экоэнергия» кредит в размере 105 млн долл.

Справка УНИАН. «Алчевский коксохимический завод» специализируется на производстве каменноугольного доменного кокса, смолы, угольной шихты, бензола, сульфата аммония. Предприятие эксплуатирует пять коксовых батарей и входит в тройку крупнейших производителей кокса в Украине. Доля «Алчевсккокса» в общеукраинском объеме производства кокса составляет около 12%.

Предприятие входит в состав корпорации «Индустриальный союз Донбасса» (Донецк).

Алчевский коксохимический завод» в 2012 году по сравнению с 2011 годом по международным стандартам финансовой отчетности сократил чистый убыток на 82,6% - до 4,1 млн грн с 23,307 млн грн.