«Еврокар» за год сократил производство легковых авто на 27%

Крупный украинский производитель автомобилей компания «Еврокар» в 2013 году сократила производство легковых автомобилей по сравнению с 2012 годом на 26,6% - до 11,498 тыс. единиц, сообщила УНИАН представитель компании.

Согласно сообщению, производство легковых автомобилей в декабре 2013 года составило 1,303 тыс. единиц, что на 12,5% больше результатов декабря 2012 года.

В общем объеме производства 2013 года наибольшую долю занимали модели Skoda Rapid - 4,954 тыс. единиц, Fabia A05 - 2,268 тыс. единиц, Octavia A7 - 2,033 тыс. единиц.

Как сообщал УНИАН, компания «Еврокар» в 2012 году увеличила производство легковых автомобилей по сравнению с 2011 годом на 24,9% до 14 556 единиц.

Справка УНИАН. "Еврокар" входит в группу компаний "Атолл Холдинг" (Киев). До кризиса компания производила автомобили моделей Skoda, Volkswagen, Audi, SEAT, но в текущем году сосредоточилась на выпуске исключительно автомобилей Skoda.