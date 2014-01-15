Азаров рассказал, как ассоциация с ЕС навредит аграриям и металлургам

Вступление Украины в зону свободной торговли (ЗСТ) с Европейским Союзом будет болезненным для отечественных сельхозпроизводителей ввиду неконкурентоспособности по сравнению с дешевыми европейскими товарами, поэтому страна должна определить механизм защиты аграриев до подписания Соглашения об ассоциации с ЕС.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Николай Азаров, открывая заседание правительства в среду.

«С дешевой европейской продукцией украинские производители конкурировать просто не смогут… Необходимо достичь взаимопонимания, как использовать защитные средства и дополнительные условия торговли, например, использование системы входных цен, что зафиксировано в Соглашении (об ассоциации с ЕС – УНИАН) как право Украины», - сказал Азаров.

По его словам, несмотря на снижение таможенных пошлин, украинские сельхозпроизводители в большинстве своем не смогут экспортировать продукцию в ЕС ввиду несоответствия европейским стандартам по качеству и безопасности продукции. В связи с этим, премьер считает необходимым определить источники ресурсов, с помощью которых возможно будет провести модернизацию отрасли.

«Первое, что нужно определить – это где получить ресурсы для технической поддержки и быстрой модернизации производства», - сказал премьер-министр.

Кроме того, Азаров отметил, что поставки украинской продукции АПК в ЕС также будут существенно ограничены квотами, что, по словам премьера, является ограничением развития сельского хозяйства в Украине.

«Учитывая значительный потенциал Украины в наращивании производства зерновых и продуктов животноводства, квоты являются фактическим барьером для экспорта в ЕС и прямым ограничением для развития отечественных отраслей», - сказал он.

Еще одной угрозой для отечественного АПК в условиях зоны свободной торговли с ЕС, по словам Азарова, является снижении экспортных пошлин на семена подсолнечника и кожевенное сырье, что повлечет за собой снижение экспорта готовой продукции и, наоборот, рост внешних поставок сырья. В результате, отечественная перерабатывающая отрасль может потерять свои позиции на мировом рынке либо же исчезнуть вовсе.

«Нам нужно найти механизм защиты от этого сценария», - резюмировал премьер-министр.

Также, по словам Азарова, вступление Украины в ЗСТ с Европейским Союзом, предполагающее снижение пошлин на металлопродукцию, может привести к потере конкурентоспособности отечественной металлургической промышленности.

«Помимо того, что большинство пошлин между Украиной и ЕС были практически обнулены в результате вступления Украины во Всемирную торговую организацию, зона свободной торговли предполагает снижение пошлин. Учитывая низкую добавленную стоимость украинского экспорта металлопродукции, это может привести к дальнейшей потере конкурентоспособности (металлургов - УНИАН», - заявил Азаров.

По его словам, металлурги, в случае вступления Украины в зону свободной торговли с ЕС, могут столкнуться с резким ростом себестоимости продукции из-за больших затрат на сырье и природоохранные мероприятия.

Так, ставки вывозных пошлин на лом легированных черных металлов, лом цветных металлов и полуфабрикаты с их использованием, а также нержавеющей стали снизятся с 15% до 0% после окончания переходного периода, а выполнение экологических условий соглашения о ЗСТ с Евросоюзом потребует значительных инвестиций.

«Попросту говоря, если не предусмотреть условия защиты нашей металлургии, через несколько лет станет выгоднее вырезать весь металл в Украине и продавать его на переплавку, чем вкладывать средства в рабочие места в Украине», - подчеркнул Азаров.

Как сообщал УНИАН, Украина планировала подписать Соглашение об ассоциации и зоне свободной торговли с Евросоюзом на саммите “Восточного партнерства” в Вильнюсе 29 ноября 2013 года.

21 ноября Кабинет министров Украины принял решение приостановить процесс подготовки к заключению Соглашения об ассоциации между Украиной, Евросоюзом, Европейским сообществом по атомной энергии и их государствами-членами.

Украинская власть объяснила отказ от запланированного на конец ноября 2013 года подписания Соглашения об ассоциации с Евросоюзом недостаточной поддержкой с его стороны для украинской экономики в условиях прогнозируемого блокирования доступа товаров из Украины на российский рынок.

11 декабря 2013 года премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что Украина нуждается в финансовой помощи в размере 20 млрд евро для компенсации потерь в случае подписания Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом.

Ранее первый вице-премьер-министр Украины Сергей Арбузов говорил о 10 млрд евро.

10 декабря 2013 года Президент Украины Виктор Янукович заявил о том, что условия Соглашения об ассоциации и зоне свободной торговли с ЕС в том виде, в котором Украина могла бы подписать их на саммите в Вильнюсе, создавали угрозу для функционирования аграрного сектора Украины.

11 декабря 2013 года 16 общественных организаций, которые представляют интересы аграрного бизнеса в Украине, заявили, что считают необходимым как можно скорее подписать Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС, включающее договор об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли.

«Аграрное бизнес-сообщество высказывается за ускорение процесса подписания Соглашения об ассоциации с ЕС, частью которого является соглашение об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли в интересах Украины, ее экономики и народа», - говорилось в открытом обращении ассоциаций.

14 января 2014 года на брифинге директор Департамента информационной политики МИД Украины Евгений Перебыйнис сообщил, что в Министерстве иностранных дел Украины ожидают, что в ближайшее время продолжатся консультации с Европейским Союзом относительно подписания Соглашения об ассоциации.

15 января премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что правительство завершило моделирование практических сценариев действия зоны свободной торговли с Европейским Союзом.