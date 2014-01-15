Мировые продажи Volkswagen достигли рекорда

Крупнейший автомобильный концерн в Европе Volkswagen Group в 2013 году увеличил продажи автомобилей по всему миру по сравнению с 2012 годом на 5% - до 9,7 млн авто, что является рекордным показателем в истории концерна, говорится в сообщении концерна.

Вместе с тем, на украинском рынке в 2013 году продажи новых автомобилей Volkswagen сократились, по данным импортеров, на 17,4% - до 11,92 тыс. автомобилей.

Производимые этим концерном автомобили занимали в прошлом году на рынке новых автомобилей Украины долю около 7%.

В 2013 году продажи автомобилей группы в Европе составили 3,65 млн авто, что на 0,5% меньше 2012 года. При этом около 1,16 млн автомобилей были проданы в Германии.

Концерн сообщает, что объемы реализации пассажирских автомобилей без учета продаж брендов MAN и Scania, также входящих в группу, в 2013 году составили 9,5 млн машин, что на 4,8% больше, чем в 2012 году. При этом в декабре 2013 года продажи выросли на 6,3% - до 833,2 тыс. автомобилей.

«Все бренды в рамках концерна внесли своей вклад в этот положительный результат, который является очень хорошим достижением в существующих сложных условиях на рынках во всем мире. Что касается текущего года, то мы ожидаем развития рынка на уровне 2013 года. Несмотря на то, что ситуация в Европе стабилизируется, экономическая неопределенность остается, как и стоящие перед нами сложности», - цитируется в сообщении член совета директоров концерна Volkswagen, ответственный за продажи, Кристиан Клингер.

По данным концерна, на российском рынке в прошлом году было реализовано 303,2 тыс. автомобилей, что на 4,6% меньше, чем годом ранее. В частности, продажи автомобилей марки Volkswagen составили 156,3 тыс. единиц, что на 5,1% меньше, чем в 2012 году.

Продажи автомобилей группы в Северной Америке увеличились на 5,6% - до 888,8 тыс. автомобилей. В Южной Америке продажи по итогам 2013 года составили 908 тыс. автомобилей.

В то же время продажи автомобилей VW Group в Китае в 2013 году выросли по сравнению с 2012 годом на 16,2% - до 3,27 млн автомобилей, что сделало Китай крупнейшим рынком для группы. При этом всего в Азиатско-тихоокеанском регионе продажи составили 3,64 млн автомобилей.

Что касается марок, входящих в концерн, то продажи автомобилей Volkswagen выросли в 2013 году на 3,4% - до 5,93 млн единиц. Продажи Audi выросли на 8,3% - до 1,58 млн единиц. Продажи Porsche составили 162,1 тыс. автомобилей. Продажи чешской Skoda снизились на 2% - до 920,8 тыс. единиц. Продажи автомобилей SEAT выросли на 10,6% - до 355 автомобилей.

Как сообщал УНИАН, в январе 2013 года концерн Volkswagen сообщил о рекордном объеме продаж за 2012 год. В общей сложности было реализовано более 9 млн автомобилей - на 11% больше, чем годом ранее.

Справка УНИАН. Volkswagen Group (VW Group) - крупнейший в Европе немецкий автомобильный концерн (группа компаний).

Концерн Volkswagen состоит из 342 компаний, занимающихся производством автомобилей и связанными с этим услугами. В Volkswagen Group входят марки Volkswagen, Audi, Porsche, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Skoda, Seat, производитель грузовиков Scania и MAN.