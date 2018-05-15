Украинская металлургия: в ожидании лучших времен

Одна из ключевых для экономики Украины отраслей – металлургия, которая в последние годы подверглась рецессии, по итогам 2013-го незначительно увеличила выпуск металлопродукции - на 1%, но при этом треть производственных мощностей простаивали. Вместе с тем, Украина продолжает входить в ТОП-10 мировых производителей стали, где по итогам 11 месяцев прошлого года занимала последнее место в первой десятке.

Завершение процесса рецессии в странах ЕС позволило металлургам увеличить экспорт проката в этом направлении, но значительно сократились поставки на Ближний Восток из-за роста нестабильности в регионе.

Отрасль пока подсчитывает результаты работы в ушедшем году, но уже понятно, что о повышении рентабельности предприятий речь не идет.

Спад потребления на основных экспортных рынках и низкие цены за 11 месяцев 2013 года, по сравнению с аналогичным периодом 2012 года, сократили выручку металлургов от реализации продукции на 7%. Данный факт не позволяет метпредприятиям нормально развиваться, а обещания правительства своевременно возмещать налог на добавленную стоимость и сдерживать рост тарифов на грузовые перевозки и электроэнергию в полном объеме не выполняются.

В условиях кризиса металлурги продолжили борьбу за снижение себестоимости продукции и повышение энергоэффективности. Результатом стало сокращение потребления газа метпредприятиями, за последние два года, по итогам 2013 года практически в 2 раза – суммарно до 3 млрд куб. м. При этом эксперты подсчитали, что более дешевый российский газ в 2014 году может снизить производственные затраты метпредприятий не более, чем на 3%.

Они прогнозируют в текущем году рост производства стали на 2,7% по сравнению с прошлым годом - до 34,2 млн тонн. При этом увеличится экспорт проката на 2,2% - до 23,6 млн тонн, а потребление на внутреннем рынке вырастет на 4,9% - до 6,4 млн тонн.

Подвели рынки

Украинские металлургические комбинаты, согласно данным объединения «Металлургпром», в 2013 году увеличили производство металла и металлопродукции по сравнению с 2012 годом на 1%. В частности, в прошлом году производство проката сохранилось на уровне 2012 года - 29 млн тонн, незначительно увеличилась выплавка стали - на 0,9%, до 32,7 млн тонн, и чугуна - на 2,1%, до 29,1 млн тонн.

При этом, по оценке госпредприятия «Укрпромвнешэкспертиза», стоимость украинской сталепродукции в прошлом году по сравнению с 2012 годом продолжила снижаться. В условиях поставки «FOB Черное море» в прошлом году по сравнению с 2012 годом сляб подешевел на 41 долл. - до 478 долл./тонна, горячекатаный рулон на 26 долл. - до 538 долл./тонна, заготовка на 46 долл. - до 514 долл./тонна, арматура на 39 долл. - до 578 долл./тонна.

По мнению аналитиков «Укрпромвнешэкспертизы», основным фактором нисходящего тренда котировок являлось замедление темпов роста потребления стали в мире - до 2,5% против роста в 2011 году на уровне 7,7%.

Эта тенденция негативно повлияла на загрузку отечественных метпредприятий - в 2013 году она была на уровне 70%. В то же время, кризис отразился и на мировых производителях, загрузка которых составила 76,3%.

Структура продаж продолжает оставаться традиционной для Украины: 79% продукции приходится на экспорт и 21% потребляет внутренний рынок.

Эксперты отмечают, что в прошлом году экспорт металлопроката на Ближний Восток сократился в связи с политическим кризисом в регионе, при этом продажи металлопроката в страны Европейского Союза выросли.

«За счет стран ЕС мы немного нарастили экспорт проката, несмотря на рецессию в 2013 году - до 6,1 млн тонн против 4,9 млн тонн в 2012 году. Также незначительно увеличились поставки в Турцию и СНГ. При этом произошло сокращение продаж на Ближний Восток - до 3,4 млн тонн с 5,7 млн тонн годом ранее, в частности, из-за нестабильной политической ситуации в Ливане», - сообщил директор госпредприятия «Укрпромвнешэкспертиза» Владимир Власюк.

В то же время, по мнению экспертов «Металлургпрома», обещания правительства расширить внутренний рынок в 2013 году не принесли реального результата. Потребление металлопродукции в Украине за 9 месяцев 2013 года снизилось до 19% от общего производства при уровне в 21-24% в прошлые годы. В первую очередь, это связано с сокращением машиностроения, а также снижением объемов строительства на фоне плохой финансовой ситуации в стране.

«Падение темпов строительства на 23%, машиностроения - на 13,6% привело в 2013 году к сокращению внутреннего потребления металлопроката до 7,8 млн тонн по сравнению с 8,3 млн тонн в 2012 году», - подчеркнул Власюк.

Несмотря на общий незначительный прирост производства в прошлом году вследствие снижения цен на металлопродукцию, выручка метпредприятий от реализации продукции сократилась. Так, согласно данным Госстата, украинские металлурги за 11 месяцев 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года сократили выручку от реализации продукции на 7% - до 182 млрд грн. Можно ожидать, что эта тенденция сокращения выручки в пределах 7% сохранится и по итогам всего 2013 года.

Вместе с тем, большинство украинских метпредприятий на протяжении последних четырех лет продолжают работать с убытками из-за низкой эффективности производства, высокой конкуренции и слабого спроса на металлопродукцию.

Отечественные меткомбинаты, по оценке «Металлургпрома», по итогам 2013 года получили убытки в размере 11,5 млрд долл. По сравнению с 2012 годом, эта сумма меньше на 5 млрд долл.

Помощь на словах

Несмотря на обещания правительства поддерживать отечественных металлургов, реальных изменений по итогам 2013 года не произошло.

Подписанный в июне прошлого года меморандум о взаимопонимании между Кабинетом министров Украины и предприятиями горно-металлургического комплекса, по мнению экспертов, не улучшил ситуацию с возмещением налога на добавленную стоимость, а также не сдержал рост тарифов на электроэнергию и транспортные перевозки.

«Меморандум не принес ожидаемых результатов, а продолжающийся рост тарифов на электроэнергию и грузовые перевозки железнодорожным транспортом только ухудшили финансовое состояние металлургов. Вынуждены отметить, что официально утвержденного перечня предприятий, на которые распространяется меморандум, на сегодня нет», - заявили в объединении «Металлургпром».

Кроме того, по мнению экспертов, предприятия ГМК фактически дотируют бюджеты всех уровней за счет несвоевременного возмещения налога на добавленную стоимость и авансовых отчислений по налогам и сборам.

Эксперты отмечают, что задолженность правительства перед металлургами по возмещению НДС превышает 5 млрд грн.

Борьба за энергоэффективность

Из-за финансовых проблем металлурги были вынуждены сократить инвестиции в повышение энергоэффективности, а также наращивание производственных мощностей. Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2013 года составило порядка 3,7 млрд грн, что на 27,5% меньше, чем за аналогичный период 2012 года.

Между тем, определенные успехи в борьбе за энергоэффективность были достигнуты. Ряд меткомбинатов за последние несколько лет стали сжигать меньше газа, реализовав проекты вдувания пылеугольного топлива в доменных печах с использованием коксового угля. Такие установки уже работают на Мариупольском меткомбинате им. Ильича, Донецкстали, Запорожстали и Алчевском меткомбинате. На многих предприятиях закрывались энергозатратные мартеновские производства, которые заменили конвертерным и электросталеплавильным.

Реализация данных проектов, по данным «Металлургпрома», за последних два года позволила сократить в 2013 году потребление дорогого газа метпредприятиями практически в 2 раза - до 3 млрд куб м с 5,2 млрд куб м в 2011 году.

Вместе с тем, в текущем году цена на газ будет снижена. Это стало возможным после декабрьских украинско-российских договоренностей. Стоимость «голубого топлива» с 1 января 2014 года составит 268,5 долл./тыс. куб м, раньше оно обходилось Украине в 400 долл. При этом для промышленности цена будет снижаться поэтапно на протяжении 2014 года. Эта новость обрадовала металлургов, поскольку они смогут сократить затраты на закупку газа на треть - до 300 долл./тыс. куб м.

«Более низкая цена позволит металлургическим комбинатам, не имеющим энергоэффективной технологии пылеугольного вдувания топлива, сократить производственные расходы на 12-13 долл./тонна изготовленной продукции», - подчеркнул эксперт «Укрпромвнешэкспертизы» Олег Гнитецкий.

По его словам, Донецксталь, Алчевский меткомбинат, Мариупольский меткомбинат им. Ильича, Запорожсталь, которые повысили свою энергоэффективность за счет внедрения комплексов пылеугольного вдувания в доменных печах, снизят затраты примерно на 3-4 долл./тонна.

Гнитецкий отметил, что подешевевший газ не остановит работы металлургов в этом приоритетном направлении, включая строительство комплексов вдувания пылеугольного топлива в доменных печах, что в перспективе позволит снизить производственные затраты на 40 долл./тонна.

Ферросплавщики восстанавливаются

Руководители ферросплавных предприятий на протяжении 2012 года добивались от правительства предоставления экономически обоснованной цены на электроэнергию, стоимость которой постоянно росла. Данный вопрос очень важен, так как, по словам председателя правления Запорожского завода ферросплавов Павла Кравченко, в производстве ферросплавов затраты на электроэнергию составляют 45%, а рост ее стоимости мог сделать продукцию неконкурентоспособной на внешних рынках. При этом ферросплавщики отмечали, что электроэнергия за рубеж продавалась значительно дешевле, чем отечественным предприятиям. Это привело к остановке Стахановского и Запорожского ферросплавных заводов в конце 2012 года. Поиск выхода из ситуации был длительным, решение было принято только в феврале 2013 года после подписания меморандума о взаимопонимании между правительством и ферросплавными предприятиями. Согласно документу, Кабмин взял на себя обязательство снизить стоимость электроэнергии для Стахановского и Запорожского ферросплавных заводов на треть, что позволило предприятиям в марте прошлого года возобновить производство. С этого момента заводы увеличили закупку электроэнергии у генерирующих предприятий, которые за счет значительного роста денежных поступлений получили возможность улучшить свое финансовое положение. Кроме того, выиграло и государство, поскольку с возобновлением производства ферросплавщиками выросли перечисления в государственный и местные бюджеты.

Между тем, Никопольский завод ферросплавов на протяжении 2013 года из-за высокой цены на электроэнергию сократил производство на 35% и был на грани остановки.

В целом, отечественные ферросплавные заводы, по данным «Украинской ассоциации производителей ферросплавов», за 11 месяцев 2013 года, по сравнению с аналогичным периодом 2012 года, сократили выпуск продукции на 18,9% - до 784,3 тыс. тонн. Как видно, восстановить производство и вернуть на предприятия уволенные кадры гораздо сложнее, чем не допустить остановки предприятий.

Предвидя еще более тяжелые последствия для отрасли в 2014 году, правительство согласилось продлить для феррославщиков предоставление электроэнергии по экономически обоснованному тарифу. Кроме того, действие документа расширилось на еще два предприятия – Никопольский завод ферросплавов и Побужский ферроникелевый комбинат.

Перспективы и риски 2014 года

Эксперты считают, что сталеплавильные мощности Украины в текущем году могут увеличиться на 1,5 млн тонн после запуска электропечи на «Донецкстали». Это позволит нарастить общие производственные мощности выплавки стали на отечественных металлургических и машиностроительных предприятиях до 45,3 млн тонн.

Таким образом, согласно прогнозу «Укрпромвнешэкспертизы», украинские металлурги могут в 2014 году увеличить выплавку стали на 2,7% по сравнению с ушедшим годом - до 34,2 млн тонн за счет ожидаемого роста потребления стали в мире, за исключением Китая.

Аналитики отмечают, что мировое потребление в текущем году вырастет за счет рынков развивающихся стран и стран с развитыми экономиками. Также важным позитивным фактором будет сокращение экспортной экспансии Китая после ужесточения экологических норм в стране, что привело к закрытию части производственных мощностей в 2013 году.

«Рынки сбыта нашего проката умеренно вырастут в 2014 году. В отношении экспорта мы ожидаем рост на 500 тыс. тонн, по внутреннему рынку - на 300 тыс. тонн», - сказал директор «Укрпромвнешэкспертизы» Владимир Власюк.

Перспективы на внешних рынках связаны, прежде всего, с ожиданием восстановления объёмов продаж на Ближнем Востоке и дальнейшим увеличением поставок на рынки ЕС, где в условиях улучшения экономической ситуации спрос на украинский прокат вырастет.

Аналитик группы «Инвестиционный капитал Украина» Александр Мартыненко считает, что не стоит ожидать от российского рынка широко открытых дверей для украинских металлургов после приостановки Киевом подписания Соглашения об ассоциации с ЕС. Это связано с тем, что ведущие российские металлургические группы имеют острую необходимость снижать свою долговую нагрузку и наращивать денежные поступления от продаж на внутреннем рынке.

Гнитецкий считает, что замедление роста потребления металлопродукции в России, в частности, прутков и труб, в условиях ввода за последние годы новых электросталеплавильных мощностей приведет к обострению конкуренции, введению защитных мер и сократит нишу для украинского экспорта.

Повысить потребление на внутреннем рынке в 2014 году, по мнению экспертов, может активизация украинской промышленности, в частности, машиностроения и строительства, которые в прошлом году показали спад.

Согласно прогнозу «Укрпромвнешэкспертизы», потребление стали на внутреннем рынке в текущем году при оптимальном сценарии может увеличиться на 4% по сравнению с 2013 годом - до 8 млн тонн.

При этом Власюк отметил, что украинские предприятия-потребители металлопродукции сами имеют проблемы с финансированием, поэтому надежды на рост внутреннего рынка в 2014 году могут не сбыться.

По его словам, в текущем году можно ожидать улучшения финансового положения металлургов за счет роста выручки от реализации метпродукции на 8% и поступления валюты от экспорта металлопроката – на 7%.

Начавшийся 2014 год дает основания для робкого оптимизма. При стабильном развитии рынков и росте спроса на металлопродукцию загрузка мощностей отечественных метпредприятий может вырасти, что позволит им работать с более высокой рентабельностью и выделять больше средств на перевооружение.

Александр Гречко (УНИАН)