У Азарова планируют значительно увеличить производство украинских автомобилей

Украина планирует до 2020 года увеличить производство отечественных легковых автомобилей до 735 тыс. единиц, а также довести их долю на рынке легковых автомобилей до 70% и нарастить их поставки на экспорт до 220 тыс. единиц.

Как сообщил на заседании правительства премьер-министр Николай Азаров, такие планы содержатся в проекте Концепции государственной целевой программы развития автомобилестроения на период до 2020 года, которую Кабмин намерен одобрить 15 января.

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"Программа направлена на создание условий для роста выпуска легковых авто до 735 тыс. единиц, и наращивания экспортного потенциала до 220 тыс. единиц до 2020 года, увеличение на внутреннем рынке доли легковых авто, выпущенных в Украине, до 70%, а также на создание до 176 тыс. рабочих мест в производстве автомобилей и комплектующих изделий», - сообщил Азаров.

По словам премьера, чрезвычайно важно, что эта концепция предусматривает имплементацию в сфере автомобилестроения международных стандартов (ISO) и европейских норм (EN) в национальную систему стандартизации, а также введение экологических стандартов, стимулирование привлечения передовых технологий.

«То есть речь идет о новом качестве продукции», - отметил он.

Как сообщал УНИАН, по данным ассоциации автопроизводителей «Укравтопром», производство автомобилей в Украине по итогам 2013 года сократилось по сравнению с предыдущим годом на 33,9% - до 50,449 тыс. единиц.