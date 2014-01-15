В программе Кабмина нет планов по вступлению Украины в ТС - Суслов

Программа сотрудничества Украины со странами Таможенного союза до 2020 года, принятая на сегодняшнем заседании Кабинета министров, не содержит планов по присоединению Украины к Таможенному союзу в период реализации программы.

Об этом в комментарии УНИАН сообщил представитель Украины в Евразийской экономической комиссии Виктор Суслов.

«Конечно же, всех интересует вопрос - вступает ли Украина в Таможенный союз. В этой программе не содержится никаких планов по вступлению в Таможенный союз до 2020 года», - сказал Суслов.

В свою очередь другие источники в правительстве сообщили, что программа сотрудничества в течение месяца будет дорабатываться в направлении корректировки и уточнения сфер и результатов сотрудничества, в том числе с учетом договоренностей, достигнутых в ходе заседания Украинско-российской межгосударственной комиссии 17 декабря прошлого года.

При этом источник подчеркнул, что на данном этапе не ожидается внесения изменений, касающихся присоединения Украины к Таможенному союзу.

Напомним, как сообщил на заседании Кабмина премьер-министр Николай Азаров, программа сотрудничества Украины со странами Таможенного союза до 2020 года определяет четкий план развития торгово-экономических отношений Украины с членами ТС - Россией, Беларусью и Казахстаном по конкретным проектам производственной кооперации в разных отраслях - промышленности, машиностроении, авиа- и судостроении, ТЭК и аграрном комплексе, в космической сфере, в транспортной сфере и туризме.

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Как сообщал УНИАН, 14 января пресс-служба Министерства экономического развития и торговли Украины, ссылаясь на информацию правительственного уполномоченного по вопросам сотрудничества с РФ, СНГ, ЕврАзЭс и другими региональными объединениями Валерия Мунтияна, сообщила, что Украина может получать до 8 млрд долл. США в год российских инвестиций на реализацию 23-х проектов в приоритетных отраслях экономики, одобренных в рамках Межгосударственной программы инновационного развития сотрудничества стран - участниц Содружества независимых государств (СНГ) на период до 2020 года.

Мунтиян при этом отметил, что к реализации некоторых проектов, по которым уже полностью готова документация и проведены все необходимые переговоры, приступят уже в нынешнем году.

Межгосударственная программа инновационного сотрудничества государств СНГ на период до 2020 года была принята 18 октября 2011 года на заседании Совета глав правительств Содружества.

Координационный центр по вопросам выполнения межгоспрограммы в правительстве Украины возглавил вице-премьер-министр Константин Грищенко.