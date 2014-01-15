Производство автомобилей в Польше за год снизилось почти на 10%

Варшава. Работающие в Польше автопроизводители в прошлом году произвели 575,1 тыс. автомобилей, что на 9,55% меньше показателей предыдущего года, сократив вдвое темп падения производства по сравнению с прошлым годом (в 2012 -20%).

Об этом свидетельствуют обнародованные сегодня данные компании Samar, исследующей польский автомобильный рынок.

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"Лидером производства в Польше остается Fiat Auto Poland, доля которого на рынке в 2013 году составило 51,4% или на 3,4 п.п. меньше, чем годом ранее. Второе место занял Volkswagen Poznan с долей 29,7% (+4,2% п.п.), а третье с долей 18,9% - Opel Polska (-0,8 п.п.)" – говорится в сообщении Samar, текстом которого располагает УНИАН.

В декабре прошлого года работающие в Польше компании произвели 27,7 тыс. легковых автомобилей, что на 26,7% меньше, чем в ноябре и на 15,6% меньше, чем годом ранее.

Крупнейшую долю на этом рынке (60,7%) сохранил Fiat, а доля Opel и Volkswagen составили 22,3% и 17%, соответственно.

Производство коммерческих машин, которыми в Польше занимается только Volkswagen Poznan (небольшие грузовые и микроавтобусы), в прошлом месяце составило около 5,3 тыс. штук, что на 46,4% меньше, чем в ноябре, но на 0,2% больше, чем годом ранее.

Как сообщал УНИАН, по данным ассоциации автопроизводителей «Укравтопром», производство автомобилей в Украине по итогам 2013 года сократилось по сравнению с предыдущим годом на 33,9% - до 50,449 тыс. единиц.

Справка УНИАН. Большинство произведенных в Польше автомобилей поставляется на рынок стран Европейского Союза, к которому поляки присоединились в 2004 году. Продажи новых автомобилей в Польше в прошлом году выросли на более чем 6% до почти 290 тыс. штук.

Принадлежащая живущему в Украине предпринимателю Тариэлу Васадзе варшавская Fabryka Samochodow osobowych, которая в 2008 году произвела 150 тыс. авто и вошла в тройку крупнейших автопроизводителей в Польше, в феврале 2011 года закрыла производство.

В 2012 году производство автомобилей в Польше сократилось на 23% - до 635,8 тыс. машин.