"Антонов" готовит на конец года новый транспортный самолет Ан-178

Производитель самолетов государственное предприятие «Антонов» (Киев) готовит на конец 2014 года завершение этапа сборки первого опытного экземпляра - транспортного самолета Ан-178 грузоподъемностью до 18 тонн, сообщила УНИАН пресс-служба предприятия.

"Мы его до этого не только не собирали, мы его разрабатывали, это совершенно новый самолет. И вот то, что сейчас мы строим, - это будет опытный экземпляр. То есть на нем будут проводиться испытания, полеты, он будет получать сертификат. На конец этого года мы планируем закончить постройку опытного экземпляра", - уточнили в пресс-службе.

Разработка этого совершенно нового экземпляра, который предназначен на замену военно-транспортного самолета Ан-12, была начата еще в конце 2012 года.

Пресс-служба уточнила, что потенциальные заказчики на поставку Ан-178 уже есть, в частности из зарубежья, однако пока они не разглашаются.

Как сообщал УНИАН, ГП "Антонов" в конце декабря 2013 года заявил о подготовке модернизированного варианта Ан-124-200 для нового этапа серийного производства «Руслан», который будет отличаться от других самолетов повышенной транспортной эффективностью и увеличенной дальностью полета.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Антонов» создано путем присоединения ГП «Киевский авиационный завод «Авиант» к ГП «Авиационный научно-технический комплекс имени О.К. Антонова» (АНТК) в июле 2009 года, а в январе 2010 года ГП «АНТК им. О.К. Антонова» было переименовано в ГП «Антонов».

В числе разработок ГП «Антонов» - самолеты Ан-148, Ан-158, Ан-124, Ан-70, Ан-140.

В состав ГП «Антонов» также входят авиатранспортное подразделение – национальный авиаперевозчик авиакомпания «Авиалинии Антонова», которая обеспечивает доставку различных грузов по всему миру, и филиал «Серийный завод «Антонов», где налажено серийное производство самолетов «Антонов».

Государственная авиационная служба Украины одобрила продление срока эксплуатации крупнейшего в мире транспортного самолета Ан-225 «Мрия» до 2033 года.