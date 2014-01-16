Авторынок Европы в 2013 году сократился до 19-летнего минимума

Рынок новых легковых автомобилей в странах Европы по итогам 2013 года сократился по сравнению 2012 годом на 1,7% - до 11,85 млн единиц, что является наименьшим показателем с 1995 года.

Об этом свидетельствуют данные Европейской ассоциации автопроизводителей (АСЕА), которыми располагает УНИАН.

«С сокращением на 1,7% в 2013 году, регистрации новых автомобилей в Европе продолжили шестилетний спад. По годовым объемам 2013 год является самым худшим с 1995 года (на тот момент в ЕС входило 15 стран)», - говорится в сообщении ассоциации.

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По данным АСЕА, в 2013 году регистрации новых автомобилей в Германии сократились на 4,2%, во Франции - на 5,7%, в Италии - на 7,1%.

При этом в Испании регистрации новых легковых авто за указанный период выросли на 3,3%, в Великобритании - на 10,8%.

В то же время, в декабре прошлого года регистрации новых легковых автомобилей в Европе выросли по сравнению с декабрем предыдущего года 13,3% - до 906,294 тыс. единиц.

Как сообщал УНИАН, по итогам 2012 года рынок легковых автомобилей в Европе сократился на 8,2% - до 12,05 млн единиц.

По данным ассоциации автопроизводителей «УкрАвтоПром», автомобильный рынок Украины в 2013 году сократился на 4,5% - до 346,746 тыс. единиц.

Справка УНИАН. ACEA — ассоциация европейских производителей автомобилей.

Создана как лоббистская организация европейских автопроизводителей.