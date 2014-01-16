Кабмин рассчитывает до 2017 года привлечь более 10,5 млрд грн для развития ОПК

Правительство Украины рассчитывает привлечь до 2017 года 10,5 млрд грн, для реформирования и развития оборонно-промышленного комплекса, из которых 2,9 млрд грн - из государственного бюджета.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства экономического развития и торговли, соответствующие планы содержатся в Государственной целевой программе реформирования и развития ОПК на период до 2017 года, концепцию которой Кабмин утвердил 15 января.

По заявлению министра экономического развития и торговли Игоря Прасолова, реализация Госпрограммы позволит обеспечить Вооруженные Силы Украины современными образцами вооружения и военной техники и повысить экспортный потенциал ОПК.

«Реализация программы, кроме обеспечения Вооруженных Сил Украины современными образцами вооружения и военной техники, позволит повысить экспортный потенциал оборонно-промышленного комплекса», - подчеркнул Прасолов.

В частности, он отметил, что программой будет предусмотрено создание автоматизированной системы анализа и управления ОПК, предусмотрены меры, направленные на активизацию научных исследований в оборонной сфере.

«Документом предусмотрена реализация проектов реструктуризации предприятий ОПК для приведения их технологических и производственных возможностей к современному уровню. Концепция создаст условия для деятельности оборонно-промышленного комплекса путем внедрения инновационных решений и привлечения инвестиций в оборонную сферу», - подчеркнул Прасолов .

Как сообщал УНИАН, в марте 2013 г. Президент Украины Виктор Янукович поручил правительству до 31 мая утвердить Государственную программу реформирования и развития оборонно-промышленного комплекса до 2017 года.