Донецкий электрометаллургический завод приостановил производство

Донецкий электрометаллургический завод (ДЭМЗ) 16 января приостановил производство из-за отсутствия металлолома на складах предприятия, при этом возобновление работы возможно не раньше весны текущего года.

Об этом УНИАН сообщил представитель предприятия.

«Сегодня ночью состоялась последняя плавка, и производство остановилось из-за отсутствия металлолома», - сказал представитель завода.

По его словам, возобновление производства возможно весной и при условии поставок металлолома на предприятие.

«Это будет не раньше весны. Просто технологически, так как там все замерзнет», - добавил представитель.

Как сообщал УНИАН, ДЭМЗ возобновил производство в сентябре 2013 года после приостановки в конце 2012 года в связи с нерентабельным производством, связанным с высокими ценами на лом.

В августе 2013 года горно-металлургическая группа «Мечел» продала ДЭМЗ, российскому бизнесмену Вадиму Варшавскому за 2 тыс. евро из-за нерентабельного производства.

При этом покупатель брал на себя обязательства обеспечить погашение кредиторской задолженности завода перед группой «Мечел» на сумму около 80 млн долл.

Справка УНИАН. Донецкий электрометаллургический завод (до 2009 г. - ММЗ «Истил (Украина)» создан в 1999 году на базе электросталеплавильного, обжимного и копрового цехов Донецкого металлургического завода в результате его реструктуризации.

Предприятие специализируется на производстве непрерывнолитой квадратной заготовки для переката и непрерывнолитой трубной заготовки, а также горячекатаного круглого проката большого диаметра.