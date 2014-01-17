«Укроборонпром» хочет возобновить производство на заводе «Буревестник»

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Государственный концерн «Укроборонпром» планирует возобновить производство продукции гражданского назначения на киевском государственном заводе «Буревестник», который с 2008 года находится в состоянии банкротства и практически прекратил производственную деятельность. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе концерна со ссылкой на директора дивизиона радиолокации, радиосвязи и систем ПВО «Укроборонпром» Юрия Радченко.

«Политика «Укроборонпрома» в отношении Киевского государственного завода «Буревестник» направлена на возрождение производства, освоение новых видов продукции и расширение рынков сбыта», - цитирует пресс-служба Радченко.

По его словам, на данный момент создается Украинский центр радиолокации, частью которого является данный завод.

Радченко считает, что реорганизация даст перспективы возрождения предприятию.

Кроме того, за то время, пока завод находится в управлении концерна, был проведен анализ его финансовой и производственной деятельности.

«Принято решение о сохранении кадрового, научно - производственного и технологического потенциала», - говорится в сообщении.

Радченко также подчеркнул, что информация о якобы отчуждении территории или активов ГП «Буревестник», не соответствует действительности.

«Буревестник» находится в списке стратегически важных предприятий. Его имущество, в том числе территория, не может быть продано или отчуждено без решения правительства», - подчеркнули в концерне.

В то же время, генеральный директор «Буревестника» Василий Кривошеев сообщил о погашении задолженности по заработной плате на предприятии на 80%.

«Совместными усилиями «Укроборонпрома» и ГП Киевский государственный завод «Буревестник» задолженность по заработной плате на предприятии уменьшилась на 17 млн гривен, то есть на 80%», - заявил он.

По его словам, начата оптимизация трудового коллектива, поскольку работники годами не получали зарплату, а предприятие не имело возможности с ними рассчитаться.

«В настоящее время часть работников сокращена с соблюдением требований трудового законодательства, часть - переведена на ГП НИИ «Квант», часть - обеспечивает производственные процессы на «Буревестнике», - отметил Кривошеев.

Гендиректор предприятия также добавил, что важным направлением в процессе возрождения предприятия будет налаживание тесного сотрудничества с Министерством здравоохранения Украины в разработке и выпуске современной медицинской техники.

«Ведь именно отказ Министерства в 2008 году от уже выпущенной продукции поставило предприятие на грань катастрофы», - подчеркнул Кривошеев, добавив, что пецэкспортеры уже получили задание продвигать как военную продукцию, так и медицинскую технику, произведенную на «Буревестнике».

Справка УНИАН. Государственный концерн «Укроборонпром» образован с целью обеспечения эффективного функционирования и управления субъектами хозяйствования государственного сектора экономики, которые осуществляют хозяйственную деятельность в сфере разработки, изготовления, реализации, ремонта, модернизации и утилизации вооружения, военной и специальной техники и боеприпасов и принимают участие в военно-техническом сотрудничестве.

Завод «Буревестник» - предприятие создано в 1967 году как составная часть ВПК Украины. Практически на всех флотах бывшего СССР применялись радиоэлектронные системы наблюдения, изготовленные заводом "Буревестник".

Завод занимался производством радиолокационных навигационных комплексов для установки на морских и скоростных судах, береговых постах наблюдения, аппаратов искусственной вентиляции легких различных модификаций для взрослых и детей, стерилизаторов паровых медицинских, измерителей артериального давления с функцией суточного мониторинга, медицинской мебели, оборудования для машин скорой помощи, дверей противопожарных и т.д.

С 2008 года предприятие находится в состоянии банкротства и практически не ведет производственной деятельности из-за отказа Министерства здравоохранения Украины от выпущенной продукции.