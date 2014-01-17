Спад промпроизводства в Украине за год ускорился до 4,7%

Спад промышленного производства в Украине в декабре 2013 года по сравнению с декабрем 2012 года составил 0,5%, в то время как в ноябре 2013 года по сравнению с ноябрем 2012 года спад составлял 4,7%, сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

По информации Госстата, в январе-декабре 2013 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года спад промпроизводства ускорился до 4,7% с 0,5%. По отношению к ноябрю 2013 года зафиксирован рост промпроизводства на 0,1%, в то время как в ноябре по сравнению с октябрем был зафиксирован спад на 2,6%.

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По данным Госстата, в январе-декабре 2013 года по отношению к январю-декабрю 2012 года рост производства зафиксирован только в добыче металлических руд - на 4,6%,(декабрь 2013 к декабрю 2012 - 9,9%), производстве основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов - на 11,6% (4%), производстве изделий из дерева - на 2,6% (7,1%).

Остальные отрасли в январе-декабре 2013 года показали спад по отношению к предыдущему году. Наибольший спад объемов производства зафиксирован в машиностроении - на 13,8% (декабрь 2013 к декабрю 2012 - 9,7%), производстве химических веществ и химической продукции - на 17,5% (3,6%), производстве кокса и продуктов нефтепереработки - на 11,2% (4,8%), металлургическом производстве - на 5,8% (9,7%), текстильном производстве и производстве одежды - на 6,2% (7,3%), производстве пищевых продуктов, напитков и табачных изделий - на 5,5% (7,3).

Как сообщал УНИАН, спад промпроизводства в Украине в ноябре 2013 года по сравнению с ноябрем 2012 года составил 4,7%, по отношению к октябрю 2013 года - 2,6%, в январе-ноябре 2013 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - 5%. Ранее Госстат сообщал о спаде промпроизводства в Украине по итогам 2012 года по сравнению с 2011 годом на 1,8%. По уточненным данным Госстата, спад промпроизводства за этот период составил 0,5%. В 2011 году промпроизводство в Украине выросло на 7,6%.