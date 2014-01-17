Украина в 2013 году сократила производство труб на 17,3%

Украина в 2013 году сократила производство стальных труб и профилей по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 17,3% - до 1,813 млн тонн, сообщает Государственная служба статистики.

Согласно сообщению, в декабре 2013 года производство стальных труб и профилей по сравнению с ноябрем выросло на 11,9%, по сравнению с декабрем 2012 года - также выросло - на 7,2%, до 123 тыс. тонн.

Как сообщал УНИАН, металлургические предприятия Украины в 2012 году сократили производство стальных труб по сравнению с 2011 годом на 8,2% - до 2,184 млн тонн.

Справка УНИАН. Крупнейшими производителями труб в стране являются «Харцызский трубный завод», «Интерпайп Нижнеднепровский трубопрокатный завод», «Интерпайп Нико-Тьюб», «Интерпайп Новомосковский трубный завод», «Луганский трубный завод» и завод «Коминмет».