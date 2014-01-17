Промпроизводство в США за декабрь выросло на 0,3%





Промышленное производство в США увеличилось в декабре на 0,3%, сообщают Вести Экономика со ссылкой на Федеральную резервную систему.

Рост показателя обусловлен улучшением в сфере обрабатывающей промышленности и повышением объемов добычи ископаемых.

Результаты совпадают со всеобщими ожиданиями. За год промышленное производство выросло на 3,7%, превысив докризисный пик на 0,3%.

Загрузка производственных мощностей увеличилась в декабре до 79,2% с 79,1%.

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Увеличение промпроизводства в позапрошлом месяце было пересмотрено до 1% вместо озвученных ранее 1,1%, тогда как результаты за сентябрь и октябрь были изменены в сторону повышения.

Потребительские цены (индекс CPI) в США в декабре 2013 г. выросли на 0,3% относительно ноября.