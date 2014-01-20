Промышленное производство в Китае за год выросло на 9,7%

Промышленное производство в Китае по итогам 2013 года выросло на 9,7%, что на 0,3 процентного пункта меньше показателя 2012 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на государственное статистическое управление КНР.

В декабре промпроизводство в Китае выросло также на 9,7% против 9,4% в ноябре.

В декабре рост в добывающих отраслях составил 5,4% в годовом выражении, в обрабатывающей промышленности - 10,7%, в топливо-энергетическом комплексе - на 6%.

Рост производства отмечен в 40 из 41 отрасли промышленности КНР. В частности, текстильное производство выросло на 6,3%, производство химсырья и химической продукции - на 12,6%, неметаллических минеральных изделий - на 9,1%, черная металлургия - на 7,7%, производство оборудования общего назначения - на 8,2%, автоиндустрия - на 20,8%, производство транспортного оборудования - на 9%, производство электромашин и аппаратуры - на 11%.

Читайте также: Китай снижает темпы роста кредитования

Производство электроэнергии в декабре увеличилось на 8,3% - до 478 миллиардов кВт.ч, производство стали - на 10,3%, до 90,41 миллиона тонн, производство цветных металлов - на 2,3%, до 3,47 миллиона тонн, производство автомашин - на 22,8%, до 2,3 миллиона штук, переработка нефти - на 0,2%, до 42,02 миллиона тонн.