«Укроборонпром» в 2013 г. увеличил объемы производства на 22%

Государственный концерн «Укроборонпром» по итогам 2013 года увеличил объем произведенной продукции, работ и услуг на 22% - до 12,967 млрд грн, по сравнению с 2012 годом, сообщили УНИАН в пресс-службе концерна со ссылкой на заместителя генерального директора «Укроборонпрома» Егора Коваленко.

«По предварительным данным, 2013 год оказался успешным для деятельности Государственного концерна «Укроборонпром». В целом объем произведенной за год продукции составил 12 млрд 967 млн гривень», - сообщил Коваленко.

По его словам, годовой рост производства на предприятиях концерна достиг 22% по сравнению с 2012 годом. Объемы реализованной продукции выросли на 17% - до 14, 955 млрд грн. При этом общий прирост средней заработной платы на предприятиях концерна составил 10%, производительности труда - 31%.

Также, по информации Коваленко, на протяжении 2013 года вдвое снижен показатель задолженности по просроченным зарплатам на предприятиях концерна.

«Концерн второй раз подряд завершает год с прибылью. Ожидаем, что в 2013 году чистая прибыль составит 522 млн грн», - отметил Коваленко.

Как сообщал УНИАН, «Укроборонпром» в январе-июне 2013 года увеличил чистую прибыль до 410 млн грн по сравнению с 97,6 млн грн убытка за аналогичный период 2012 года.

В I полугодии прошлого года «Укроборонпром» увеличил объем производства на 31% - до 5,9 млрд грн

В 2012 году объем производства «Укрборонпрома» составил 10,1 млрд грн.

Справка УНИАН. Государственный концерн «Укроборонпром» образован с целью обеспечения эффективного функционирования и управления субъектами хозяйствования государственного сектора экономики, которые осуществляют хозяйственную деятельность в сфере разработки, изготовления, реализации, ремонта, модернизации и утилизации вооружения, военной и специальной техники и боеприпасов и принимают участие в военно-техническом сотрудничестве.