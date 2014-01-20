В Германии цены производителей снизились впервые с 2009 года

В 2013 г. средние цены производителей в Германии снизились впервые с 2009 г., снизившись на 0,1% в годичном выражении. Об этом свидетельствуют официальные данные, предоставленные федеральным статистическим бюро, пишут Вести.ru.

В декабре индекс цен производителей вырос на 0,1% по сравнению с ноябрем, однако уменьшился в годичном исчислении, что во многом обусловлено большим снижением расходов на энергоносители и товары.

При этом для домашних хозяйств затраты на электроэнергию выросли на более чем на 10% по сравнению с 2012 г., так как страна переориентируется на возобновляемые источники энергии.

Цены на потребительские товары различных категории повысились в декабре на 1,5% по сравнению с тем же периодом в 2012 г., что продиктовано подорожанием цен на продукты питания, таких как масло, стоимость которого подскочила за год на 22%.

Без учета энергии цены практически не изменились и снизились на 0,2% в годичном выражении.