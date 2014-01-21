Суд подтвердил законность спецпошлин на импортные автомобили

Высший административный суд Украины подтвердил легитимность специального расследования в отношении импорта легковых автомобилей и введения специальных пошлин на них. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе всеукраинской ассоциации автопроизводителей «УкрАвтопром».

«Высший административный суд Украины постановил оставить без удовлетворения кассационную жалобу ООО «Торговый дом — Нико», а постановление окружного административного суда Киева и постановление киевского апелляционного административного суда — без изменений», - говорится в сообщении.

Судами установлено, что заявление о необходимости специального расследования подано полномочным субъектом, а решение комиссии принято в порядке, определенном законодательством.

В пресс-службе также уточнили, что в данном случае речь идет об иске предприятия «Торговый дом - Нико» к Межведомственной комиссии по международной торговле (МКМТ) о признании противоправным и отмене решения о возбуждении специального расследования в отношении причинения значительного ущерба национальному производителю вследствие роста импорта легковых автомобилей.

Как известно, следствием этого расследования стало введение в Украине временных специальных пошлин на бензиновые легковые авто.

Справка УНИАН. 14 марта 2013 года Межведомственная комиссия по международной торговле приняла решение о введении специальных пошлин на импорт автомобилей в размере 6,46% на автомобили с объемом двигателя больше 1000 куб. см, но не более 1500 куб. см, и 12,95% на автомобили с объемом двигателя больше 1500 куб. см, но не более 2200 куб. см.

Спецпошлины были введены сроком на 3 года.

29 февраля 2012 года окружной административный суд г. Киева отказал в удовлетворении административного иска ООО «Торговый дом - НИКО» к Межведомственной комиссии по международной торговле (МКМТ), Министерству экономического развития и торговли Украины (третье лицо – Ассоциация украинских автомобилепроизводителей «УкрАвтопром») о признании их действий противоправными и отмене решения МКМТ от 30 июня 2011 г.

30 июня 2011 года Межведомственная комиссия по международной торговле по итогам рассмотрения заявления Ассоциации украинских автопроизводителей «УкрАвтопром» приняла решение о начале специального расследования по импорту в Украину легковых автомобилей независимо от страны происхождения и экспорта с объемом двигателя 1000-2200 куб. см.