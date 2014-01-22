Лукашенко оценил ущерб от калийного скандала в 1,5 млрд долл.

Беларусь в прошлом году из-за проблем в калийной сфере недополучила 1,5-1,7 млрд долл.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, об этом заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко 21 января на встрече с руководителями крупнейших белорусских СМИ во Дворце Независимости.

«Причинами в спаде роста экономики в Беларуси в 2013 году являются как мировой кризис, который затронул российский и европейский рынки, так и убыль производства в связи с недополучением российской нефти для загрузки белорусских НПЗ и с ситуацией в калийной сфере. Россия ограничила поставки нефти на наши заводы, пусть немного, на пару-тройку миллионов тонн мы получили меньше нефти», - сказал Лукашенко.

Кроме этого, по его словам, в сфере калийных удобрений также недополучено 1,5-1,7 млрд долл.

«Это те деньги, которых нам не хватало, и у народа появилась какая-то фобия, что будет девальвация. Как раз этих денег не хватало», - подчеркнул Лукашенко.

При этом он отметил, что в предыдущие годы экономика Беларуси прирастала на 9,8-11%, что сопоставимо с ростом в Китайской Народной Республике.

«Мы ей даже не уступали, это был самый высокий рост. Я побаивался перегрева экономики. Но мы тогда очень хорошо прирастали, хорошо занимались производством, провели модернизацию некоторых крупных предприятий, от которых сейчас зависит наша жизнь. Многое тогда сделали, многое строили, и строили дешево, и зарплата была не меньше 500 долларов. Это был бешеный рост нашей экономики. И мы на сегодняшний день уже в два раза с лишним превзошли уровень советского периода, единственная постсоветская республика. После таких бешеных темпов, естественно, наступает некий спад, во всех государствах, и нам надо было переходить не просто на объемный рост экономики, а на качественный рост. Но очень жаль, что это совпало со второй волной кризиса у основных наших партнеров», - сказал Лукашенко.

Он также высказал мнение, что даже если бы не было мирового кризиса, в экономике Беларуси наблюдался бы спад.

«Мы достигли некоего потолка в развитии наших производительных сил и отдачи от них. И мы будем расти, наверно, до 5%, вряд ли мы добавим больше, потому что в основном у нас обрабатывающая промышленность, и если мы много прирастаем, по импорту придется много закупать. Стоит ли это делать? Мы нашли какую-то равнодействующую», - отметил Лукашенко.

Он также подчеркнул, что в 2013 году было осуществлено неправильное планирование.

Как сообщал УНИАН, по информации премьер-министра Беларуси Михаила Мясниковича, которую он озвучил в ноябре 2013 года, из-за ухудшения внешних условий торговли калием и нефтью Беларусь недобрала 5,4% ВВП.

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