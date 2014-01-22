Метпредприятия в феврале сократят производство стали на 8%

Украинские метпредприятия в феврале 2014 года планируют сократить выплавку стали на 7,8% от ожидаемых объемов за январь 2014 года с 2,7 млн тонн до 2,49 млн тонн.

Об этом УНИАН сообщили в объединении металлургических заводов «Металлургпром».

Производство металлопроката снизится на 3,8% от ожидаемых объемов за декабрь (2,32 млн тонн) - до 2,23 млн тонн.

Ожидается, что в феврале производство чугуна уменьшится на 6,8% - с 2,5 млн тонн до 2,33 млн тонн.

Для обеспечения заявленных объемов производства в феврале металлургам потребуется 590 тыс. тонн аглоруды, 1,6 млн тонн концентрата, 450 тыс. тонн агломерата, 630 тыс. тонн окатышей, 820 тыс. тонн известняков, 1,11 млн тонн металлургического кокса, 360 тыс. тонн металлолома.

По данным объединения «Укррудпром», заявки металлургов по известнякам и железорудному сырью отечественного производства обеспечиваются полностью.

По импорту метпредприятия планируют завезти 100 тыс. тонн аглоруды и 130 тыс. тонн концентрата и 100 тыс. окатышей.

По данным объединения «Укркокс», потребность металлургов в коксе на февраль обеспечивается полностью. Поставки украинских углей для коксования в феврале составят 1,07млн тонн. Также необходимо импортировать еще 700 тыс. тонн углей.