Продажи Renault в 2013 году выросли за счет бюджетных автомобилей

Renault сообщил об увеличении продаж авто на 3,1 процента в 2013 году и обещал дальнейший рост в текущем году за счет продаж недорогих автомобилей, компенсировавших снижение спроса в Европе и укрепивших для компании почву под ногами в России и на развивающихся рынках, передает Reuters.

Поставки легковых автомобилей и небольших грузовиков Renault выросли до 2,63 миллиона штук при прогнозе, что рост составит 3,9 процента.

Новые модели авто помогли Renault преодолеть кризис в домашнем регионе, а также добиться значительных успехов в странах с развивающейся экономикой.

Успех в 2013 году обеспечил, прежде всего, бренд Dacia: продажи авто под этой маркой выросли почти на одну пятую, в то время как машины под брендом Renault показали лишь 0,4-процентный рост.

Читайте такжеFiat поглотил ChryslerВ Европе продажи Renault выросли на 2,4 процента. В России, на еще одном рынке, переживающем сокращение, продажи выросли на 10,7 процента до более чем 210.000 авто.

В 2014 году Европа в целом и Франция вернутся к 1-процентному росту после шести лет непрерывного спада, сказал директор по продажам компании Джером Столл, ожидающий также 2-процентного роста глобального рынка авто.