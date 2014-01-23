Украина в прошлом году сохранила 10-е место в мировом рейтинге производителей стали

Украинские металлурги по итогам 2013 года сократили производство стали на 0,5% по сравнению с 2012 годом - до 32,824 млн тонн, сохранив при этом десятое место в списке мировых производителей этой продукции, сообщила Всемирная ассоциация производителей стали (World Steel Association).

Также сообщается, что Украина в декабре прошлого года сохранила в мировом рейтинге производителей стали десятую строчку с показателем 2,715 млн тонн. По сравнению с декабрем 2012 года производство стали в стране за декабрь 2013 года увеличилось на 4,2%.

В отчете ассоциации за 2013 год лидерство в рейтинге мировых производителей стали сохранил Китай – 779 млн тонн (рост по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 7,5%). Далее следуют: Япония (110,6 млн тонн, +3,1%), США (87 млн тонн, -2%), Индия (81,2 млн тонн, +5,1%), Россия (69,4 млн тонн, -1,5%), Южная Корея (66 млн тонн, -4,4%), Германия (42,6 млн тонн, -0,05%), Турция (34,7 млн тонн, -3,4%) и Бразилия (34,2 млн тонн, -1%).

В 2013 году по сравнению с 2012 годом 65 стран, входящих в рейтинг WSA, увеличили производство стали в целом на 3,5% - до 1,607 млрд тонн.

Согласно сообщению, по итогам декабря 2013 года позиции лидера также продолжает удерживать Китай с показателем 62,4 млн тонн (рост на 6,5% к декабрю 2012 года).

Далее страны в первой десятке рейтинга расположились в следующем порядке: Япония (9,3 млн тонн, +9%), США (7,2 млн тонн, +0,4%), Индия (6,9 млн тонн, +5,8%), Южная Корея (5,9 млн тонн, +1,6%), Россия (5,8 млн тонн, +3,8%) Германия (3,5 млн тонн, +12,8%), Турция (2,9 млн тонн, +1,9%) и Бразилия (2,7 млн тонн, +4%).

В целом в декабре прошлого года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года 65 стран, входящих в рейтинг WSA, увеличили производство стали на 6,3% - до 129,2 млн тонн.

Как сообщал УНИАН, согласно данным Государственной службы статистики, по итогам 2013 года в Украине производство стали без полуфабрикатов, полученных непрерывным литьем, сократилось на 6,1% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года - до 16,066 млн тонн. Также за этот период было произведено 17,104 млн тонн стальных полуфабрикатов, полученных непрерывным литьем, что на 4,4% больше показателя за 2012 год.

В 2012 году Украина заняла 10 место в рейтинге мировых производителей стали и по сравнению с 2011 годом сократила выплавку стали на 6,9% - до 32,9 млн тонн.

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