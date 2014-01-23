Мировое производство алюминия за год увеличилось на 4%

Производство первичного алюминия в мире, включая Китай, по итогам 2013 года увеличилось по сравнению с 2012 годом на 4%, до 49,7 млн тонн, в основном за счет роста производства в Китае. Об этом говорится в сообщении Международного института алюминия (IAI), передает ИТАР-ТАСС.

В том числе в Китае производство выросло на 11%, до 21,9 млн тонн, в Северной Америке - на 1,2%, до 4,9 млн тонн, в Центральной и Восточной Европе, включая РФ, - снизилось на 7,6%, до 3,995 млн тонн, в Западной Европе - упало на 2,2%, до 3,5 млн тонн, в Азии (без учета Китая) - снизилось на 3,9%, до 2,4 млн тонн, в Австралии и Новой Зеландии - упало на 3,7%, до 2,1 млн тонн, в Южной Америке - снизилось на 6,4%, до 1,9 млн тонн, в Африке - выросло на 10,4%, до 1,8 млн тонн.

Как сообщалось ранее, по оценке мирового лидера по производству алюминия UC Rusal, несмотря на стабильный рост потребления алюминия, мировая алюминиевая отрасль находится под давлением избыточных мощностей и нуждается в их дальнейших сокращениях для достижения баланса на рынке и повышения эффективности производства.

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Rusal также прогнозирует, что мировое потребление первичного алюминия в 2013 году достигнет 50 млн тонн, увеличившись на 6%. Китай останется крупнейшим быстрорастущим рынком (рост на 9,5%), за ним следует Азия без учета Китая (6%) и Северная Америка (5%).

International Aluminium Institute - объединение мировых производителей алюминия. В него входят 25 компаний, представленных в совете директоров IAI. Суммарно эти компании производят более 80% от всего мирового производства алюминия.