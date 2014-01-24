Металлургическая отрасль Украины сократила убытки

Металлургическая отрасль Украины по итогам января-ноября 2013 года сократила убытки (отрицательный финансовый результат до налогообложения) по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 9,1%, или на 1,1 млрд грн - до 10,9 млрд грн.

Об этом УНИАН сообщил и.о. генерального директора объединения металлургических предприятий «Металлургпром» Александр Зражевский.

По данным «Металлургпрома», чистый доход (выручка) метпредприятий от реализации продукции за 11 месяцев 2013 года уменьшился на 9,2% (на 13,1 млрд грн) и составил 128,9 млрд грн.

За 11 месяцев 2013 года отрицательная рентабельность реализованной продукции составила «минус» 8,9% против»минус» 7,8% за аналогичный период 2012 года.

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Как сообщал УНИАН, убытки металлургической отрасли Украины по итогам 2012 года увеличились в 3,3 раза, или на 9,5 млрд грн, по сравнению с 2011 годом – до 13,7 млрд грн.

Отрицательная рентабельность метпредприятий увеличилась до 8% против 3,4% по итогам 2011 года.