Кабмин планирует развивать украинский автопром за счет привлечения мировых автоконцернов

Привлечение к автопроизводству в Украине мировых автоконцернов с использованием мотивации снижения производственных затрат и доступа к рынку является оптимальным путем развития автомобильной промышленности. Это предусмотрено в Государственной программе развития автопрома до 2020 года, утвержденной распоряжением правительства №25 от 15 января 2014 года и обнародованной на официальном сайте Кабмина в четверг.

Концепция предполагает доведение доли произведенных в стране авто на внутреннем авторынке до 70%.

Читайте такжеУкраинский авторынок в 2013 году сократился почти на 5%

Для реализации программы кроме оптимального предлагаются еще два варианта.

«Первый вариант предусматривает оставление существующей ситуации без изменений, в результате которой в Украине производство легковых автомобилей будет продолжаться в основном за счет крупноузловой сборки иномарок из импортируемых комплектующих. На сегодня мелкоузловая сборка ограничивается небольшим количеством моделей», - говорится в концепции.

В то же время второй вариант заключается в разработке и производстве собственной модели автомобиля за счет внутренних производственных ресурсов, что, учитывая недостаточный уровень развития научно-технической и материальной базы, предусматривает необходимость прямого финансирования за счет государственного бюджета в объеме около 35 млрд грн.

«Третий, оптимальный вариант предусматривает объединение усилий органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, автомобилестроительных предприятий для обеспечения развития и конкурентоспособности отечественного легкового автомобилестроения путем привлечения мировых автоконцернов к производству автомобилей в Украине, используя мотивацию снижения производственных затрат и доступа к рынку, что позволит создать новые и загрузить имеющиеся рабочие места не только на предприятиях автомобилестроительной отрасли, но и смежных отраслей», - сказано в документе.

Таким образом, за счет этого будет обеспечиваться реализация промышленной политики в отрасли, которая основывается на сильных позициях Украины как производственной площадки.

В программе также предусмотрено создание предпосылок для переоснащения предприятий быстропереналаживаемым оборудованием, обеспечение развития конкуренции в сфере производства, продажи и обслуживания автотехники, снижение себестоимости авто и комплектующих, повышение производительности труда, создание с привлечением инвесторов новых предприятий по выпуску автотехники и комплектующих.

При этом в рамках ее выполнения планируется проведение эффективной тарифно-таможенной политики, содействие привлечению передовых технологий, стимулирование автопроизводителей к реинвестированию прибыли в развитие, имплементация международных стандартов и европейских норм в национальную систему стандартизации, содействие лизингу и усовершенствование нормативно-правовых актов по утилизации автомобилей.

Согласно концепции, финансирование программы планируется за счет госбюджета, инвестиций и собственных средств предприятий, других источников.

Как сообщал УНИАН, производство легковых автомобилей в Украине в 2013 году по сравнению с 2012 годом сократилось на 34,3% - до 45,8 тыс. единиц.

Украина планирует до 2020 года увеличить производство отечественных легковых автомобилей до 735 тыс. единиц, а также довести их долю на рынке легковых автомобилей до 70% и нарастить их поставки на экспорт до 220 тыс. единиц.