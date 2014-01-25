Компания Coca-Cola планирует закрыть 4 завода в Испании

Четыре завода Coca-Cola из 11 будут закрыты в рамках реструктуризации компании в Испании, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на испанское новостное издание El Mundo.

Закрыты будут заводы в Аликанте, Кольото, Пальма-де-Майорка и Фуэнлабрада.

Помимо закрытия заводов планируется и значительное сокращение сотрудников компании. Так, планы по реструктуризации компании затронут 1250 сотрудников, из которых 750 будут уволены, а 500 - перераспределены внутри компании.

О необходимости проведения реструктуризации было объявлено еще в декабре 2013 года.

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