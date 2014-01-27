Азаров обещает "очень большие контракты" между Украиной и Россией в ближайшее время

Об этом заявил премьер-министр Украины Николай Азаров в интервью газете Сегодня.

"Мы можем уверенно говорить людям, что, взяв паузу, мы получили возможность, прежде всего, решить торгово-экономические проблемы в отношениях с Россией, что для нас чрезвычайно важно. На столе у нас уже лежат и в ближайшее время будут подписаны очень крупные контракты на реализацию совместных кооперационных проектов в судостроении, авиации и целом ряде других отраслей", - отметил премьер.

Читайте такжеМИД Франции: Азаров не проявил себя с положительной стороныАзаров напомнил, что "Украина получила очень серьезную финансовую помощь (от России) для нашей валютной системы, мы получили возможность на базе полученных кредитов реализовать программу активизации и модернизации экономики, повышения ее конкурентоспособности".

"То есть мы, по сути, начали подготовку нашей промышленности к условиям работы в зоне свободной торговли с ЕС", - подчеркнул глава правительства.