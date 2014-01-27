Украина за год сократила выручку от экспорта черных металлов до 14,3 млрд долл.

Украина по итогам 2013 года сократила экспорт черных металлов в денежном выражении на 6,4% по сравнению с 2012 годом - до 14,320 млрд долл., при этом их доля в экспорте страны составляет 22,6%, сообщает Министерство доходов и сборов Украины.

Согласно сообщению, экспорт металлоизделий сократился на 8,7% - до 2,590 млрд долл. и составляет 4,1% в общем экспорте страны.

В декабре 2013 года экспорт черных металлов в денежном выражении составил 1,223 млрд долл., металлопродукции – 176,7 млн долл.

В то же время, импорт черных металлов по итогам 2013 года в денежном выражении сократился по сравнению с 2012 годом на 3,1% - до 2,230 млрд долл., металлоизделий - на 6,1%, до 1,205 млрд долл.

Читайте такжеУкраинская металлургия: в ожидании лучших временКак сообщал УНИАН, за 2012 год металлургические предприятия сократили выручку от экспорта черных металлов на 17% по сравнению с 2011 годом - до 15,3 млрд долл., а импорт черных металлов сократился на 17,2% - до 2,299 млрд долл.

Справка УНИАН. Продукция металлургической отрасли, в которой работают несколько десятков предприятий, занимает важную часть в экспорте Украины и формирует значительную долю валютной выручки страны.