Выручка от экспорта ферросплавов уменьшилась на 4,5%

Украинские ферросплавные предприятия в 2013 году по сравнению с 2012 годом сократили выручку от экспорта ферросплавов на 4,5% - до 906,3 млн долл., сообщает Министерство доходов и сборов Украины.

В натуральном выражении экспорт ферросплавов по итогам 2013 года составил 697,1 тыс. тонн, что на 12,4% меньше, чем в 2012 году.

Импорт ферросплавов украинскими предприятиями в 2013 году по сравнению с 2012 годом сократился на 16% - до 318 млн долларов. При этом в натуральном выражении импорт сократился на 0,2% и составил 165,3 тыс. тонн.

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Как сообщал УНИАН, по данным Украинской ассоциации производителей ферросплавов (УкрФА), украинские ферросплавные заводы в 2013 году по сравнению с 2012 годом сократили общий объем производства продукции на 17,6% - до 872,2 тыс. тонн.

Украина по итогам 2012 года сократила выручку от экспорта ферросплавов на 6,56% по сравнению с 2011 годом - до 948,9 млн долл, а также сократился импорт на 37,2% - до 378,7 млн долл.

Справка УНИАН. Производством ферросплавов в Украине занимаются Никопольский, Запорожский и Стахановский ферросплавные заводы. Эта продукция экспортируется в страны СНГ, Европейского Союза, Азии и Африки.

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