В 2013 году в Украине развивалась «потребительская» модель экономики, которая провоцировала рост потребительского импорта, а не рост экономики, сообщил сегодня журналистам первый заместитель председателя Государственной службы статистики Украины Вадим Пищейко.

«Сколько денег ни давай населению, оно будет покупать импортные товары, и украинская экономика от этого не вырастет», - сказал он.

По словам Пищейко, в прошлом году в украинской экономике было две беды: ориентированность экономики на внешнюю среду и высокий внутренний спрос на импортные товары.

«То, что производится украинской экономикой, потребляется внешним миром. При этом то, что потребляется украинцами, производится другими странами. То есть значительная часть полученных денег уходит за границу», - сказал он.

По словам замглавы Госстата, Украина, таким образом, кормит другие страны, в то время как спрос на товары украинских производителей снижается в результате кризисных явлений в мировой экономике.

«Такая структура складывалась все годы независимости. В 2013 году также развивалась потребительская модель за счет роста доходов населения, когда одним и локомотивов является внутренняя торговля», - добавил он.

Пищейко добавил, что в 2013 году розничная торговля показала рост на 9,5%, доходы населения выросли на 2%, а реальная зарплата – на 8,2%.

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Как сообщал УНИАН, ВВП Украины в третьем квартале 2013 года по сравнению с третьим кварталом 2012 года снизился на 1,3% (в постоянных ценах 2007 года), по сравнению со вторым кварталом с учетом сезонного фактора - на 0,3%. ВВП Украины в третьем квартале текущего года продемонстрировал спад пятый квартал подряд.

Официальная статистика по ВВП за 2013 год еще не обнародована.

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