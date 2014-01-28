Украина нарастила выручку от экспорта железорудного сырья на 19,4%

Горно-металлургические предприятия Украины в 2013 году нарастили выручку от экспорта железорудного сырья (ЖРС) на 19,4% по сравнению с 2012 годом – до 3,739 млрд тонн, сообщается в таможенной статистике Министерства доходов и сборов Украины.

Согласно статистике, по итогам 2013 года было экспортировано 38 млн тонн ЖРС, доля которого в общем объеме валютной выручки от экспорта составила 5,9%.

Основными потребителями украинского ЖРС в 2013 году были Китай – 46,3%, Чехия – 12,2%, Польша – 10,4%, а еще 31,1% выручки от экспорта пришлось на другие страны.

Также сообщается, что в 2013 году импорт ЖРС в денежном выражении вырос на 1,2% – до 255 млн долл., при этом 99,8% ЖРС импортировалось из России.

Согласно данным Миндоходов, в 2012 году экспорт ЖРС в денежном выражении сократился на 17,3% по сравнению с 2011 годом - до 3,132 млрд долл., при этом импорт вырос на 44% - до 252 млн долл. (99,9% из России).

Как сообщал УНИАН, в Украине по итогам 2013 года производство железной руды выросло относительно 2012 года на 5% - до 83,8 млн тонн, железорудного концентрата - на 5%, до 69,6 млн тонн. Также вырос выпуск подготовленного железорудного сырья: агломерата - на 3%, до 43,675 млн тонн, окатышей - на 9%, до 24 млн тонн.