Арбузов заявил, что власть сохраняет управляемость украинской экономикой

Об этом заявил и. о.премьер-министра, Первый вице-премьер-министр Украины Сергей Арбузов, под председательством которого прошло сегодняшнее заседание Кабмина.

В частности, он подчеркнул, что граждане своевременно получают выплаты из бюджета, а платежи проходят по расписанию: «По состоянию на 27 января Пенсионный фонд выплатил пенсии почти 14 миллионам граждан. На эти цели в течение месяца было направлено более 21 млрд. грн. Это полностью удовлетворило январскую потребность в средствах. Кроме того, Государственное казначейство полностью профинансировало расходы на выплату государственных социальных пособий за январь».

Сергей Арбузов также сообщил, что расходы из бюджета на пособия малообеспеченным семьям, семьям с детьми, выплаты детям-инвалидам и инвалидам с детства превысили 3,4 млрд. грн. «Люди ожидают своевременную выплату пенсий, стипендий, пособий. Незащищенные слои населения не должны стать заложниками политической ситуации», - отметил он.

И.о. премьер-министра также обратил внимание на то, что финансово-банковская системастраны продемонстрировала достаточный запас прочности. «Банки обеспечены ликвидностью, Национальный банк надежно контролирует ситуацию на денежно-кредитном рынке, расширил свое присутствие на валютном рынке и будет обеспечивать его в дальнейшем», - отметил он.

Значительным фактором финансовой стабильности Украины Сергей Арбузов назвал договоренности Президентов Украины и России. В частности – о предоставлении кредита нашей стране. «Мы уже получили первый транш в $ 3 млрд. и ожидаем уже в ближайшее время получить второй транш в размере $ 2 млрд».

Комментируя сотрудничество с Китаем, и.о. премьер-министра напомнил, что недавно при поддержке Президента Украины было подписано более двух десятков договоров, меморандумов и контрактов в финансовой, производственной и энергетической сферах на многомиллиардные суммы.

Кроме того, по словам Сергея Арбузова, правительство выполняет международные обязательства, в частности по транзиту газа: «Украина еще раз подтвердила статус надежного партнера Евросоюза в вопросах поставок энергоносителей. И сегодня мы рассмотрим важный вопрос модернизации очередного участка транзитного газопровода Уренгой-Помары-Ужгород».

Также он обратил внимание на необходимость дальнейшего привлечения иностранных инвестиций в страну. Но в условиях политической нестабильности, инвесторы обычно ставят свои деньги в «лист ожидания». В связи с этим, Сергей Арбузов дал поручение министру экономического развития, министру финансов, а также министру доходов и сборов активизировать диалог и соответствующие меры с инвесторами.