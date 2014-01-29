Путин: Работу по активизации промышленной кооперации с Украиной нужно продолжать

Работу по активизации промышленной кооперации с Украиной надо продолжать даже до формирования нового Кабинета министров Украины.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом президент России Владимир Путин сказал на совещании с членами российского правительства.

«Я вас прошу в сегодняшней ситуации контактов с коллегами не терять. У нас кроме финансовых отношений, кроме договоренностей по энергетике есть и другие планы, а именно - кооперация в области промышленного производства, в области самолетостроения, судостроения, в области атомной энергетики. Там целый набор по развитию нашего сотрудничества», - сказал Путин.

«Я исхожу из того, что правительство РФ даже до формирования полноценного правительства Украины всю эту работу будет с коллегами проводить и дальше», - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Николай Азаров подал 28 января заявление об отставке. Президент Украины Виктор Янукович просьбу об отставке удовлетворил, одновременно отправив в отставку весь Кабинет министров. В то же время, Янукович поручил экс-министрам исполнять свои обязанности до назначения нового состава Кабмина. Обязанности главы правительства исполняет первый вице-премьер Сергей Арбузов.

17 декабря 2013 года в Москве в ходе заседания межгосударственной комиссии под председательством президентов Украины и РФ Януковича и Путина были достигнуты договоренности о снижении стоимости российского газа для Украины на треть - до 268,5 долл. за 1 тыс. кубометров, а также о приобретении Россией за счет средств Фонда национального благосостояния украинских суверенных евробондов на 15 млрд долл.

По итогам заседания межгосударственной комиссии подписано 14 совместных документов, предполагающих в том числе активизацию промышленной активизации.