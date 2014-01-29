ЕЭК решила снизить пошлины на импорт упаковочной бумаги и картона

Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) приняла решение снизить ставки ввозных таможенных пошлин на отдельные виды бумаги и картона, передает ПРАЙМ.

В частности, с 15% до 5% снижаются пошлины на упаковочные материалы - крафт-бумагу и крафт-картон, а также на отдельные виды беленых бумаги и картона, кроме используемых для письма, печати или других графических целей.

Кроме того, с 12,5% до 10% снижаются пошлины на мелованную легковесную бумагу в рулонах шириной более 15 см или в листах с размерами сторон более 36х15 см.

При этом с 15% до 10% снижаются ставки пошлин на отдельные виды бумаги и картона, используемые для письма, печати или других графических целей, не содержащие волокон, полученных механическим или химико-механическим способом, или с содержанием таких волокон не более 10%. На период с 1 марта по 31 августа 2014 года включительно для этих товаров устанавливается пошлина в размере 5%.

Решение вступает в силу через 30 календарных дней с даты официального опубликования.