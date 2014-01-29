Siemens по итогам квартала увеличил чистую прибыль до 1,5 млрд евро

Согласно сообщению, выручка компании в октябре-декабре 2013 года сократилась на 3% до 17,325 млрд евро с 17,925 млрд евро в аналогичном периоде 2012 года.

При этом валовый доход компании вырос на 1% - до 5,239 млрд евро, а доход на одну акцию Siemens составил 1,7 евро по сравнению с 1,42 евро в аналогичном квартале годом ранее.

По данным компании, благодаря нескольким крупным сделкам общее количество новых заказов выросло на 12% до более 20 млрд евро по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«Как и ожидалось, рыночные условия изначально не складывались в нашу пользу. Тем не менее, мы по-прежнему сосредоточены на реализации нашей программы продуктивности на этот год, а также на долгосрочных целях, которые компания планирует достичь после 2014 года», - процитировала пресс-служба генерального директора концерна Джо Кезера.

Аналитики Siemens прогнозируют, что ситуация на рынке в 2014 финансовом году останется напряженной. В особенности это касается краткосрочных проектов компании.

Как сообщал УНИАН, компания Siemens приняла решение в 2014 году уволить 15 тысяч сотрудников по всему миру в связи с ухудшением финансовых показателей компании. Массовые сокращения позволят немецкому концерну сэкономить в текущем году 6 млрд евро.

Справка УНИАН. Siemens AG - германский транснациональный концерн, работающий в области электротехники, электроники, энергетического оборудования, транспорта, медицинского оборудования и светотехники, а также специализированных услуг в различных областях промышленности, транспорта и связи. Штаб-квартиры концерна находятся в Берлине и Мюнхене.