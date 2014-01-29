Коваленко стал гендиректором “Укрспецэкспорта”

Как сказано в сообщении предприятия, обнародованном на сайте Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, соответствующее решение было принято 28 января 2014 года генеральным директором "Укроборонпрома".

Коваленко до своего назначения занимал должность первого заместителя генерального директора Государственной компании по экспорту и импорту продукции и услуг военного и специального назначения «Укрспецэкспорт».

Читайте также«Укроборонпром» в 2013 г. увеличил объемы производства на 22%Справка УНИАН. ГК «Укрспецэкспорт» является основным экспортером всех видов вооружений и военной техники (до 85% объема военно-технического сотрудничества). Компания объединяет ряд дочерних предприятий - производителей спецтехники.