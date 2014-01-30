Досмотр Россией украинского экспорта приводит к его блокированию - участник рынка

Введенный с 28 января Российской Федерацией на границе с Украиной полный досмотр экспортируемой украинской продукции привел к фактическому блокированию поставок товаров некоторых украинских производителей, сообщил УНИАН представитель крупного национального производителя продуктов питания.

«Да, все блокируется. Российская таможня проводит полный досмотр товаров, проверяет чуть ли не каждый ящик. Ситуация сложилась такая же, как и летом», - сказал этот представитель, вспомнив события августа-сентября 2013 года, когда российские власти временно блокировали поставки украинской продукции на свой рынок, пытаясь не допустить подписания политическим руководством Украины Соглашения об ассоциации и зоне свободной торговли с ЕС.

Представитель украинской компании отметил, что за последние два дня ни одна партия товаров так и не смогла пересечь границу России. При этом он попросил журналиста не указывать название компании, чтобы не усложнять отношений с российскими властями.

Как сообщал УНИАН, 29 января Федерация работодателей Украины заявила, что с 28 января в результате изменения Федеральной таможенной службой России правил пересечения границы продукция из Украины подлежит детальному таможенному обследованию. Процедура усиленного таможенного контроля применяется к произведенным в Украине пищевым продуктам, продукции машиностроения, металлу и торговому оборудованию.

По данным Федерации работодателей Украины, при оформлении продукцию российские таможенники на 20-градусном морозе выгружают украинские грузы из грузовиков и железнодорожных вагонов, взвешивают, проверяют сертификаты соответствия. Кроме того, таможенные органы России требуют от владельцев грузов платить дополнительные условные пошлины в размере 5-40% от стоимости товаров.

Справка УНИАН. В середине августа 2013 года российская таможня усилила контроль над грузами практически всех украинских экспортеров. Украинские компании заявляли, что их поставки на российский рынок были несколько недель фактически заблокированы.