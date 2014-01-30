Объем реализации промпродукции в Украине вырос на 0,62%

Объем реализации промышленной продукции в Украине в январе-декабре 2013 года составил 1,109 трлн грн, что на 6,787 млрд грн, или на 0,62%, больше объема за январь-декабрь 2012 года, сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

По информации Госстата, объем реализации промпродукции за 2013 года по сравнению с 2012 годом вырос только в добывающей промышленности, в то время в перерабатывающей промышленности и в поставке электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха объем реализации продемонстрировал спад.

Так, объем реализации промпродукции в перерабатывающей промышленности, на которую в 2013 году пришлось 66,6% всего объема реализации, составил 738,337 млрд грн, что на 1,07%, или на 7,985 млрд грн, меньше показателя 2012 года.

Объем реализации в поставке электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха (19,7% общего объема) составил 219,251 млрд грн, что на 1,28%, или на 2,840 млрд грн, меньше показателя за 2012 год.

В добывающей промышленности и разработке карьеров (13,1% общего объема) объем реализации составил 145,669 млрд грн, что на 13,1%, или на 17,643 млрд грн, больше показателя за 2012 год.

Наибольший объем реализованной продукции приходится на Донецкую область — 205,594 млрд грн, Днепропетровскую — 202,318 млрд грн, Запорожскую — 75,835 млрд грн, Киев — 73,284 млрд грн и Луганскую область — 67,740 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, объем реализации промпродукции в Украине в январе-ноябре 2013 года в денежном выражении составил 1,006 трлн грн, что на 0,16%, или на 1,631 млрд грн, больше показателя за январь-ноябрь 2012 года.