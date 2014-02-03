Деловая активность в производственном секторе РФ упала до очень низкого уровня

Индекс деловой активности в производственном секторе РФ в январе 2014 года продемонстрировал худшее значение за 55 месяцев вслед за сокращением выпуска, новых заказов, экспорта, занятости и закупок, свидетельствует исследование, проведенное Markit по заказу HSBC, передает Reuters.

Индекс менеджеров по закупкам PMI снизился в январе до 48,0 пункта с 48,8 в декабре, оставшись ниже отметки 50 пунктов, отделяющей рост от снижения, в шестой раз за семь месяцев.

HSBC отмечает, что на значение индекса негативно повлияли все его компоненты - во второй раз за всю его историю (до этого подобное наблюдалось только в мае 1998 года).

В исследовании говорится, что объем новых заказов продолжил резкое сокращение в январе на фоне сообщений о слабом спросе. Темпы спада стали наиболее быстрыми с июля 2011 года, международный спрос продолжал оказывать давление на общий объем новых заказов, и экспорт сократился пятый месяц подряд.

Читайте такжеКурс евро в России обновил исторический максимумПроизводство в январе сократилось во второй раз за 7 месяцев. Темпы спада были, в целом, умеренными, но тем не менее, самыми высокими с мая 2009 года.

Производители товаров сокращают персонал 7 месяцев подряд, свидетельствует исследование - занятость в секторе сокращалась 14 из 15 последних месяцев. Однако темпы сокращения занятости замедлились с рекорда 52 месяцев, зафиксированного в декабре.

Средние закупочные цены выросли в январе, что, отчасти, связано с ослаблением рубля. Это, в свою очередь, повлекло рост цен на готовую продукцию. Однако в целом инфляционное давление осталось относительно слабым.