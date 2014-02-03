Новым гендиректором «Металлургпрома» стал Александр Зражевский
Совет директоров «Металлургпрома» избрал генеральным директором объединения Александра Зражевского.
Совет директоров объединения предприятий «Металлургпром» на своем заседании 28 января избрал генеральным директором объединения Александра Зражевского, который с июля 2013 г. исполнял обязанности гендиректора.
Об этом УНИАН сообщили в «Металлургпроме».
Ранее эту должность занимал Василий Харахулах.
Справка УНИАН. Объединение предприятий «Металлургпром» образовано в 1995 г. в соответствии с указом президента Украины. Инициатором его создания выступили Министерство промышленности Украины и руководители предприятий горно-металлургического комплекса.
Читайте такжеМеталлургическая отрасль Украины сократила убытки Основная цель объединения — обеспечение координационной деятельности предприятий ГМК и их объединений. Учредителями объединения стали все металлургические и ферросплавные предприятия отрасли, проектные и научно-исследовательские институты черной металлургии. В «Металлургпром» входят 40 предприятий, организаций и институтов. Высшим органом управления объединения является совет директоров предприятий объединения.