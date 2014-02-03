Новым гендиректором «Металлургпрома» стал Александр Зражевский

Совет директоров объединения предприятий «Металлургпром» на своем заседании 28 января избрал генеральным директором объединения Александра Зражевского, который с июля 2013 г. исполнял обязанности гендиректора.

Об этом УНИАН сообщили в «Металлургпроме».

Ранее эту должность занимал Василий Харахулах.

Справка УНИАН. Объединение предприятий «Металлургпром» образовано в 1995 г. в соответствии с указом президента Украины. Инициатором его создания выступили Министерство промышленности Украины и руководители предприятий горно-металлургического комплекса.

Читайте такжеМеталлургическая отрасль Украины сократила убытки Основная цель объединения — обеспечение координационной деятельности предприятий ГМК и их объединений. Учредителями объединения стали все металлургические и ферросплавные предприятия отрасли, проектные и научно-исследовательские институты черной металлургии. В «Металлургпром» входят 40 предприятий, организаций и институтов. Высшим органом управления объединения является совет директоров предприятий объединения.